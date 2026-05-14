السفارة الأمريكية: تسلم مصر للطيران لـ بوينج 737 محطة جديدة للتعاون مع الناقل الوطني المصري

وجهت السفارة الأمريكية بالقاهرة التهنئة لشركة "مصر للطيران" بمناسبة تسلمها أول طائرة "بوينج 737 ماكس" ضمن خطتها لتحديث الأسطول.

وذكرت السفارة - عبر حسابها الرسمي على منصة " أكس" اليوم / الخميس / - أن هذه الخطوة تمثل محطة جديدة في أكثر من 60 عامًا من التعاون بين الناقل الوطني المصري وإحدى كبرى الشركات الأمريكية، بما يعزز الابتكار والاستدامة والنمو الاقتصادي والتواصل بين بلدينا.

وأضافت أن الطائرة الجديدة ستسهم في توسيع شبكة الرحلات الإقليمية والدولية، مع كفاءة أعلى في استهلاك الوقود وانبعاثات أقل وتجربة سفر أكثر راحة للمسافرين.

