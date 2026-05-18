إيمان كريم تشكر السيدة انتصار السيسي لرعاية مبادرة "فرحة مصر"

تقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بخالص الشكر والتقدير إلى السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، على رعايتها الكريمة ودعمها المتواصل للمبادرات الاجتماعية والإنسانية التي تعزز الترابط الأسري وترسخ قيم التماسك المجتمعي، خاصة تلك التي تضع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في قلب الاهتمام.

فرحة مصر تعكس دعم تمكين ذوي الإعاقة

وأشادت الدكتورة إيمان كريم بمبادرة "فرحة مصر" التي جاءت تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والتي شهدت احتفالية زفاف ألف عريس وعروس من الفئات الأولى بالرعاية، في مشهد إنساني يعكس حرص الدولة المصرية على دعم الشباب المقبلين على الزواج وتخفيف الأعباء عنهم، بما يضمن بداية حياة أسرية كريمة ومستقرة.

وأكدت أن المبادرة تمثل نموذجاً حقيقياً للحماية الاجتماعية الشاملة، لا سيما مع ما تتضمنه من اهتمام بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعكس رؤية الدولة نحو مجتمع أكثر عدالة واحتواءً.

واختتمت بأن رعاية السيدة الأولى لمثل هذه المبادرات تؤكد إيمان الدولة بأهمية الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، ودعم كل الجهود الهادفة إلى التمكين والدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة.