نادر السيد : الزمالك أخطأ بعدم تجديد عقد معتمد جمال قبل نهائي الكونفدرالية

يرى نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن وصول الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية لم يكن متوقعًا في ظل ظروفه التي عانى منها على مدار الموسم



وقال السيد في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: لم يكن متوقع وصول الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية والجمهور هو البطل الحقيقي للبطولة، وهو السبب الحقيقي لوصول الزمالك إلى النهائي

واضاف: الجهاز الفني واللاعبين لم يكونوا في افضل أحوالهم في مباراة اتحاد العاصمة والخسارة امر طبيعي

وتابع: الزمالك يستحق الإشادة والتقدير على مجهوداتهم طوال الموسم ولم يكن متوقع الوصول لما هو عليه الآن ومعتمد جمال لا يركز على مسألة الاستمرار



واختتم: اعتقد أنه لا بد من استمراره مع الفريق في الموسم الماضي لأنه عمل نقلة نوعية للزمالك وكان لابد من تجديد عقده قبل نهائي الكونفدرالية لمنحه مزيد من الهدوء