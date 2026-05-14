«قومي الإعاقة» وجهاز تنمية المشروعات يبحثان تنفيذ المرحلة الثانية من «حرفتنا من تراثنا»

عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مساء اليوم، اجتماعاً مشتركاً مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لوضع الخطة التنفيذية لبروتوكول التعاون الموقع بين الجهتين، تمهيداً لبدء تنفيذها خلال العام المالي المقبل.

وناقش الاجتماع أوجه التعاون الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة «حرفتنا من تراثنا»، التي تستهدف التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب بحث آليات تقديم الدعم الفني للملتحقين بالمبادرة من خلال تنفيذ برامج ودورات تدريبية متخصصة، والعمل على تنمية قدراتهم وتعزيز مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال.

كما تناول الاجتماع وضع معايير اختيار المتقدمين للمبادرة، وآليات المتابعة والتقييم، مع التوسع في تنفيذ المبادرة بمحافظات الصعيد والدلتا، فضلاً عن بحث وسائل تسويق منتجات المشاركين، ومن بينها تنظيم المعارض لدعم فرص التسويق والترويج لمنتجاتهم.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المرحلة الأولى من مبادرة "حرفتنا من تراثنا" حققت نتائج إيجابية ملموسة، وهو ما دفع المجلس إلى الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق أقصى استفادة للمتدربين، ويدعم تمكينهم اقتصادياً عبر تشجيعهم على إقامة مشروعات خاصة بهم.

وأضافت أن المبادرة تأتي في إطار محور التمكين الاقتصادي ضمن المبادرة القومية «أسرتي قوتي»، التي ترعاها السيدة انتصار السيسي، حرم فخامة رئيس الجمهورية.

وأكدت أن مبادرة «حرفتنا من تراثنا» تنطلق من إيمان المجلس الكامل بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في الاستقلالية والعيش بكرامة، والاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم المتنوعة، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على تعظيم الاستفادة من التعاون المشترك مع جهاز تنمية المشروعات من أجل سد فجوة سوق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة.

وشددت على أن تحقيق التمكين الحقيقي يتطلب توافر الإتاحة بمختلف أنواعها، إلى جانب تعزيز التقبل المجتمعي، بما يسهم في دعم الدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، وينعكس بصورة إيجابية على فرص تمكينهم في مختلف المجالات.