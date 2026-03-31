تشريح جثة متسولة عثر عليها في الشارع بأكتوبر

انتدبت النيابة العامة بأكتوبر الطب الشرعي لتشريح جثة متسولة فارقت الحياة اثر تعاطيها جرعة زائدة من المخدر، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من التشريح.

كانت تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة سيدة في الشارع بمدينة 6 أكتوبر، انتقلت على الفور قوة أمنية إلى مسرح البلاغ وتبين من الفحص أن الجثة لسيدة في الثلاثينات من عمرها.

حددت التحريات هويتها ، وتبين أنها سبق اتهامها فى عدة قضايا آداب وتسول وعثر بجوار الجثة على ٢ سرنجة تحوى على بقايا مخدر، وتولت النيابة التحقيق وامرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.