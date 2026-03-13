قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

تشريج جثة شاب هشم رأس آخر في مشاجرة بالعمرانية

ارشيفية
ارشيفية

انتدبت النيابة العامة الطب الشرعي لتشريح جثة شاب تعدى عليه آخر بضربة على الرأس أرداه قتيلا بعد خلاف بينهما في منطقة العمرانية، وكلفت الأطباء بتحديد سبب وتوقيت الوفاة. 

وطلبت النيابة تحريات مباحث الجيزة حول ملابسات الواقعة وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

وشهدت منطقة العمرانية بالجيزة، واقعة مؤسفة راح ضحيتها شاب إثر تعرضه لضربة قوية على الرأس خلال مشاجرة نشبت بينه وبين أحد الأشخاص بسبب وجود خلافات بينهما. 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة وسقوط متوفي بدائرة قسم شرطة العمرانية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفي يُدعى محمد.أ.ف، ويبلغ من العمر 27 عامًا، حيث تعرض لضربة قوية على الرأس أثناء المشاجرة، ما أسفر عن وفاته.

وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

النيابة العامة الطب الشرعي تشريح جثة شاب مباحث الجيزة

