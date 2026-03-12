كفالة 10 آلاف جنيه.. قرار عاجل بشأن شقيق فنانة شهيرة ضُبط بمخدرات وسلاح أبيض

قررت النيابة العامة بالشيخ زايد إخلاء سبيل شقيق فنانة شابة شهيرة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بأكتوبر تفاصيل جديدة حول ضبط شقيق فنانة شابة شهيرة بمدينة الشيخ زايد.

وأسفرت التحقيقات عن أن المتهم ضبط بحوزته قطعتان بُنيتا اللون يشتبه في كونهما مخدر الحشيش كما عثر داخل السيارة على زجاجة خمر.

وقررت النيابة إرسال المضبوطات للمعامل الكيماوية لفحصها وتحديد نوعها.

وحجزت النيابة المتهم على ذمة تحريات المباحث فى اتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي وحيازة سلاح أبيض.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض فى نطاق دائرة قسم شرطة الشيخ زايد، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.