القيادة المركزية الأمريكية: حولنا مسار 81 سفينة تجارية وعطلنا 4 سفن منذ بدء الحصار البحري على إيران

كشفت القيادة المركزية الأمريكية أنها حولت مسار ٨١ سفينة تجارية وعطلت ٤ سفن منذ بدء الحصار البحري على إيران، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أعادت توجيه مسار 75 سفينة تجارية وعطلت 4 أخرى منذ بدء الحصار البحري المفروض على إيران لضمان امتثالها للقيود.

الحصار البحري على إيران

جاء ذلك في تدوينة على حساب القيادة المركزية الأمريكية، مشيرة إلى إقلاع مروحية "MH-60R سي هوك" من على سطح حاملة الطائرات الأمريكية رافائيل بيرالتا (DDG 115)؛ في إطار الحصار البحري على إيران.