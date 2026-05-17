هدنة 45 يوما بين لبنان وإسرائيل.. اختبار حقيقي وسط تصعيد ميداني متواصل.. اللواء حابس الشروف يحلل

قال اللواء حابس الشروف مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إن الهدنة بين لبنان وإسرائيل ستكون هشة، ولا يمكن أن تكون هدنة طويلة الأمد، لأن إسرائيل سوف تستمر في عدوانها على لبنان، كذلك حزب الله أيضًا سوف يقوم بالرد على هذه الاعتداءات، وبالتالي، لا يمكن أن يكون هناك وقف إطلاق نار طويل الأمد، وإنما هدنة هشة، لأنه لم يتم في هذه الهدنة وضع آليات تنفيذية لوقف إطلاق النار، ولم يتم وضع مسارات واضحة لتثبيت التهدئة.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل لديها عدة أهداف، ومن مصلحتها وجود هذه الهدنة، لأنها بالنسبة لها تمثل إعادة تموضع من جديد، وإسرائيل لديها خطة استراتيجية، فهي تريد السيطرة على 6% من الأراضي اللبنانية، بمعنى خلق منطقة عازلة.

السيطرة على منطقة عازلة في جنوب لبنان

ولفت إلى أن هناك طرفان داخل إسرائيل؛ طرف يقول إنه يجب التفاوض مع الحكومة اللبنانية، والطرف الآخر يرى أن الحكومة ليست لديها القدرة على تطبيق ما يتم الاتفاق عليه، وبالتالي فإن حزب الله لن يلتزم، وهذا الطرف، وهو الطرف الأقوى، يدفع باتجاه السيطرة على منطقة عازلة في جنوب لبنان، تُقدَّر بنحو 6% من الأراضي اللبنانية.