الأحد.. محاكمة مسئول مركز تجميل بتهمة الإهمال الطبي والتسبب في وفاة عروس حلوان

تستكمل محكمة شمال الجيزة الأحد المقبل 26 أبريل 2026 محاكمة مسئول مركز تجميل بالمهندسين، بتهمة الإهمال الطبي، فى القضية المعروفة إعلاميا بوفاة "عروس حلوان".

وتحدث شقيق "إسراء" المعروفة بـ"عروس حلوان" عن تفاصيل وفاة شقيقته قبل زفافها بأيام، نتيجة لما تعرضت له من حقن في أحد مراكز التجميل في المهندسين، بمادة حقن غير صالحة للاستخدام ومنتهية الصلاحية، حيث أكد أن الضحية توجهت قبل زفافها بأيام إلى مركز التجميل الذى حدث فيه الواقعة استعدادا لعرسها، مضيفا أن عملية الحقن التي تعرضت لها شقيقته تمت بمنتهى العشوائية ودون إجراء تحاليل لها وفى أماكن غير المحددة للحقن.

وأضاف أن شقيقته فور حقنها بهذه المواد غير الصالحة سقطت على الأرض وتوقف قلبها لمدة 5 دقائق، مضيفا أن القائمين على المركز بدلا من أن يقوموا بنقلها إلى المستشفى في الحال لإسعافها، تباطؤا في نقلها خوفا من المساءلة القانونية، لافتا إلى أنهم حاولوا إسعافها وإفاقتها إلا أن جميع محاولتهم باءت بالفشل، وتأخرهم في نقل شقيقته إلى المستشفى أثر على وظائف المخ، ما كان له أثره في دخولها غيبوبة، ظلت فيها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بما تعرضت له بسبب حقنها بمواد غير صالحة ومنتهية الصلاحية.