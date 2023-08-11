جمبسوت مرصع بالألماس.. كارولين سماحة تخطف الأنظار في حفل العلمين

شاركت الفنانة كارولين سماحه متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت كارولين في الصور بجمبسوت سوداء مرصع بالألماس، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها من حفلتها بالعلمين.

وكشفت الفنانة كارول سماحة خلال استضافتها فى برنامج بالحبر السري مع أسما إبراهيم عن تفاصيل زواجها مدنياً . وقالت كارول سماحة خلال استضافتها فى البرنامج : انها تزوجت مدنياً بسبب اختلاف الديانة بينها وبين زوجها ، حيث انها مسيحية بينما هو يعتنق الاسلام . واضافت كارول سماحة : انها تأكدت قبل الزواج ان زوجها رجل متفتح ، وانها تحدث معه فى العديد من الامور قبل الزواج ، ووجدت ان هذا الأمر لن يكون عائق