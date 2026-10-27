موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقناة الناقلة

يخوض الزمالك مواجهة جديدة في الدوري المصري الممتاز، عندما يستضيف المقاولون العرب في الثامنة مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة، في لقاء يستهدف خلاله الفريق الأبيض مواصلة انتصاراته المحلية وتعزيز موقفه في سباق المنافسة على الصدارة.

ويدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حجز مقعده في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، عقب فوزه على الجيش الرواندي بهدف دون رد في إياب الدور التمهيدي، ليعود إلى هذا الدور من البطولة القارية بعد غياب استمر 3 سنوات.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

ومن المنتظر أن تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك والمقاولون العرب، باعتبارها الناقل لمنافسات الدوري المصري الممتاز، على أن تتضمن التغطية استوديو تحليليًا لمناقشة استعدادات الفريقين والجوانب الفنية للمواجهة.

ويتطلع الزمالك لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في الدوري، بعدما تجاوز بترول أسيوط بهدف نظيف سجله أحمد شريف، ويسعى الفريق لاستثمار هذا الانتصار من أجل مواصلة حصد النقاط وعدم الابتعاد عن المنافسة على المراكز المتقدمة.

ويختتم الفريق الأبيض استعداداته للمواجهة اليوم الثلاثاء، حيث يعمل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الفنية، وتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب لتحقيق الفوز، مع مراعاة ضغط المباريات بين المنافسات المحلية والأفريقية.

ويأمل الجهاز الفني في استثمار التأهل القاري لمنح اللاعبين دفعة معنوية قبل مواجهة المقاولون العرب، مع التركيز على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباريات الماضية، وتحقيق التوازن بين الواجبات الدفاعية والفاعلية الهجومية.

وتمثل المباراة أهمية كبيرة للزمالك في ظل رغبته في مواصلة الضغط على منافسيه في سباق صدارة الدوري، وعلى رأسهم الأهلي وبيراميدز، ما يجعل حصد النقاط الثلاث هدفًا أساسيًا للفريق في الجولة الحالية.