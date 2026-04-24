الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع أسعار السكر والشاي والزيوت .. وتراجع العدس والبيض اليوم

أسعار الأرز اليوم
أسعار الأرز اليوم
محمد صبيح

شهدت أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر الجمعة 24 أبريل 2026 تحركات قوية داخل الأسواق، حيث ارتفعت أسعار عدد من السلع الأساسية وعلى رأسها السكر والزيوت والدقيق والفول، بينما تراجعت أسعار البيض بشكل ملحوظ، في ظل استمرار حالة التذبذب التي تضرب الأسواق.

ويتصدر البحث يوميًا عن أسعار السلع اليوم وأسعار الأرز والسكر والزيت في مصر، خاصة مع تغير الأسعار خلال فترات قصيرة.

قفزة أسعار السكر والزيوت اليوم

سجل سعر السكر المعبأ اليوم نحو 37.75 جنيه للكيلو، بزيادة قوية بلغت 3.57 جنيه بنسبة 10.44%، ليعد من أبرز السلع ارتفاعًا.

كما ارتفع سعر زيت عباد الشمس ليسجل بين 99.4 و100.78 جنيه للتر، بزيادة تصل إلى 7.24%، فيما صعد زيت الذرة إلى 116.64 جنيه للتر بنسبة 4.6%.

أسعار الأرز والدقيق والمكرونة

الارز

الأرز المعبأ: 34.61 جنيه للكيلو (تراجع طفيف 0.2%)

الدقيق المعبأ: 28.31 جنيه للكيلو (ارتفاع 11.81%)

المكرونة المعبأة: 28.54 جنيه للكيلو (زيادة 1.64%)

المكرونة 400 جم: 20.62 جنيه (انخفاض 26.57%)

المكرونة السائبة: 27.31 جنيه للكيلو (ارتفاع 5.16%)

ويظهر من البيانات ارتفاع ملحوظ في الدقيق والمكرونة السائبة مقابل تراجع بعض عبوات المكرونة الصغيرة.

ارتفاع أسعار البقوليات 

فوائد البقوليات

الفول المعبأ: 63.13 جنيه للكيلو (+7.84%)

الفول المجروش: 68.7 جنيه للكيلو (+18.82%)

العدس الصحيح: 68.03 جنيه للكيلو (تراجع طفيف)

العدس الأصفر: 65.58 جنيه للكيلو (انخفاض 3.09%)
 

تراجع أسعار البيض 

  • كرتونة البيض: 124.16 جنيه (-8.49%)
  • البيض الأبيض: 4.74 جنيه (-5.01%)
    البيض الأحمر: 4.98 جنيه (-3.11%)
  • البيض البلدي (كرتونة): 129.27 جنيه (-7.99%)
  • البيضة البلدي: 5.37 جنيه (+2.09%)

ارتفاع أسعار الشاي 

الشاي بالكيلو: 262.25 جنيه (+17.68%)
شاي العروسة 40 جم: 11.49 جنيه (+6%)
شاي ليبتون 40 جم: 13.12 جنيه (+4.96%)

أبرز اتجاهات السوق اليوم

  • ارتفاع جماعي في السكر والزيوت والبقوليات
  • زيادة قوية في الدقيق والشاي
  • تراجع واضح في أسعار البيض
  • استقرار نسبي في الأرز

توقعات أسعار السلع الفترة المقبلة

تشير البيانات إلى موجة ارتفاع جديدة في بعض السلع الأساسية، خاصة مع زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، وهو ما قد يدفع الأسعار لمزيد من التغير خلال الفترة القادمة.

زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء
مسجد
أسعار السيارات
ما هي قهوة البيض؟
