الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

بعد منع دخول الهاي لايتر.. جامعة الأزهر توضح ضوابط تفتيش الطالبات

منع دخول طالبات الأزهر بالهاي لايتر
محمد شحتة

كشف مصدر مسؤول بجامعة الأزهر، أن إدارة الجامعة تطبق إجراءات تفتيش يومية على الطلاب والطالبات أثناء الدخول إلى الحرم الجامعي، في إطار خطة تأمين شاملة تهدف إلى الحفاظ على سلامة الجميع وضبط العملية التعليمية.

وأوضح المصدر، في تصريح لصدى البلد، أن التفتيش يتم بشكل منتظم على جميع البوابات، ويشمل فحص الحقائب الشخصية قبل السماح بالدخول، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تُطبق على مدار اليوم الدراسي دون استثناء.

ضوابط تفتيش طلاب وطالبات الأزهر

وأشار إلى أن إدارة الجامعة شددت على منع دخول بعض المتعلقات التي قد تُستخدم بشكل غير آمن داخل الحرم الجامعي، وعلى رأسها الأدوات الحادة، إلى جانب بعض المواد مثل العطور “البرفانات” وأقلام التحديد “الهايلايتر”، وذلك في إطار إجراءات احترازية تستهدف منع أي استخدامات غير مناسبة أو مشكلات داخل الكليات.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن منظومة أمنية متكاملة تعتمدها الجامعة منذ سنوات، حيث يتم تفتيش الطلاب على البوابات بشكل يومي، في ظل تشديدات أمنية مستمرة لضمان استقرار العملية التعليمية ومنع أي محاولات لإدخال مواد قد تشكل خطورة.

وأضاف المصدر أن الهدف الأساسي من تلك الإجراءات ليس التضييق على الطلاب، وإنما توفير بيئة جامعية آمنة ومنضبطة، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على تحقيق التوازن بين الانضباط والحفاظ على راحة الطلاب داخل الحرم الجامعي.

يذكر أن طالبات من جامعة الأزهر، اشتكين من التفتيش الذاتي على بوابات الحرم الجامعي والذي يتم فيه منع دخولهن بالأدوات الخاصة بهن والتي تستعمل في الزينة والتجمل.

عدم تحسن الرؤية بعد عملية المياه البيضاء .. إليك الأسباب والعلاج

زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء

مسجد

أسعار السيارات

ما هي قهوة البيض؟

