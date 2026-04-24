وزارة التنمية المحلية والبيئة في أسبوع.. الاستجابة لشكاوى المواطنين بـ 8 محافظات.. فتح باب التقدم لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية.. برامج مهنية وتدريبية بالأكاديمية البحرية

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 185 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة (17: 23 أبريل 2026).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 17 أبريل 2026:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من المركز الإعلامي بالوزارة بشأن جهود متابعة وحل شكاوى المواطنين المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحسين مستوى الخدمات المحلية والبيئية وسرعة الاستجابة للمشكلات الميدانية، حيث تم التعامل مع عدد من شكاوى المواطنين بـ 8 محافظات شملت الغربية، سوهاج، المنوفية، القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، والدقهلية، وتنوعت بين شكاوى تتعلق بتراكم القمامة والمخلفات، والإشغالات، والتعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم التنسيق الفوري مع الجهات المعنية بكل محافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يعكس حرص الوزارة على تحقيق استجابات سريعة وفعالة.

*السبت 18 أبريل 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن قيام لجنة من قطاع التفتيش والرقابة وتقويم الأداء بالمرور الميداني المفاجئ خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل الجاري علي عدد من مراكز ومدن محافظة المنوفية وذلك في إطار النهج الرقابي الصارم الذي تتبناه الوزارة لضمان انضباط منظومة العمل المحلي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، واسفر ذلك عن تنفيذ 18 حالة إزالة لمبانى بدون ترخيص والانتهاء من عدد (327) طلب المتأخرة للمواطنين في لإدارات الخلفية بالمراكز التكنولوجية وتنفيذ حملات لرفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية وإخلاء الأرصفة للمارة.

كما تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و البيئة، تقريراً مشتركاً من لجنة المحال العامة و الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته الفرق المعنية علي المركز التكنولوجي بحي عابدين بمحافظة القاهرة وكذا المرور الميدانى لمراجعة تراخيص المحال العامة وعدد من الملفات التى تهم المواطنين في حي غرب القاهرة، حيث أشار التقرير إلي غلق وتشميع 51 محلًا غير مرخص ومخالف وتقنين أوضاع 19 آخرين وضبط وإعدام منتجات غذائية غير صالحة واتخاذ الإجراءات القانونية.

*الأحد 19 أبريل 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن فتح باب التقدم للمشاركة في الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في إطار جهود الدولة لتعزيز العمل المناخي على المستوى المحلي ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبمتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

كما أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن إنطلاق فعاليات الأسبوع التدريبى الحادي والثلاثين من الخطة التدريبية 2025 / 2026 خلال الفترة من 20 / 4 / 2026 وحتى 23 / 4 / 2026 وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، والذي شارك فيه 130 متدربًا ومستفيدًا، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لبناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية وسيتم تنفيذ ثلاث برامج تدريبية وهى برنامج التحركات السكانية ومؤشرات المتابعة والتقييم و برنامج إعداد موازنة البرامج والأداء لوحدات الإدارة المحلية وبرنامج تأهيل رئيس مركز / مدينة / حي – النسخة الثانية.

وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في جولته التفقدية بعدد من المشروعات التنموية والخدمية في محافظة شمال سيناء، والتي تتزامن مع احتفالات الدولة بعيد تحرير سيناء وتأتي في إطار متابعة سير العمل ودفعه بمختلف المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، وتضمنت فعاليات الزيارة الآتي:

• تفقد أعمال رفع كفاءة طريق كمين المثلث / جلبانة / بالوظة، بطول 20 كم، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي تنفذه وزارة النقل.

• افتتاح مصنع شركة سيناء الوطنية للصناعات البلاستيكية في المنطقة الصناعية ببئر العبد.

• متابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء خط سكة حديد (بئر العبد ـ العريش ـ رأس النقب بطول 353 كم) ضمن الممر اللوجستي العريش /طابا .

• تفقد محطة تحلية مياه البحر بمدينة العريش.

• تفقد مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى العريش العام.

• تفقد مشروع تطوير ميناء العريش البحري.

• لقاء عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة وكبار مشايخ وعواقل سيناء.

*الأثنين 20 أبريل 2026:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون، وذلك في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لاستعادة التوازن البيئي للبحيرات المصرية وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، وأيضاً لاستعراض عدداً من الملفات الحيوية والتنموية المرتبطة بدفع جهود التنمية علي أرض المحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

*الثلاثاء 21 أبريل 2026:*

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة و الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين لتنفيذ برامج مهنية وتدريبية فى مرحلة البكالوريوس والدبلومة والماجستير المتخصص لدعم توجهات الوزارة وخططها الاستراتيجية المختلفة .

كما تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، تقريراً من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة حول جهود الوزارة للاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين بمحافظة الغربية من تراكم كميات كبيرة من المخلفات بمنطقة العجيزي بشارع الحكمة التابعة لحي أول طنطا، حيث تم اتخاذ إجراءات عاجلة لرفع تراكمات المخلفات، وأسفرت الجهود عن إزالة أكثر من (٨٠) طن من القمامة المتراكمة، بما ساهم في تحسين الوضع البيئي بالمنطقة .

وفى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالمتابعة الدورية لمنظومة المخلفات وضبط أى مخالفات بها ، قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع فرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى وبالتنسيق مع إدارات البيئة بحي الهرم، و إدارة العلاج الحر، و إدارة المعامل بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة، بتشكيل لجنة لفحص شكوى المواطنين بشأن إلقاء مخلفات طبية بجوار الطريق الدائري بمنطقة الطوابق بفيصل.

واستعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، الرؤية والأهداف الإستراتيجية للوزارة أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طارق الملا رئيس اللجنة، كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، برنامج الصناعات الخضراء المستدامة أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، مؤكدة أن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة يعتبر أحد أهم الآليات التمويلية والاستراتيجية الداعمة لتحديث الصناعة المصرية، ورفع كفاءتها البيئية والإنتاجية بما يضمن تعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق العالمية.

*الأربعاء 22 أبريل 2026:*

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، الاحتفالية التي عقدت بمقر مكتب النائب العام، بحضور المستشار النائب العام والسادة وزراء المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، وعدد من كبار مسؤولي الوزارات والجهات المعنية، وذلك في إطار ما تباشره النيابة العامة من جهود لحسن إدارة الأصول، وصون المال العام، وتعظيم الاستفادة من الموارد الكامنة، بما يعزز البعد الاقتصادي لرسالتها القضائية.

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن مشاركة مصر ، العالم الاحتفال بيوم الأرض 2026، والذى يتم الاحتفال به يوم 22 أبريل من كل عام ، ويحتفل به العالم هذا العام تحت شعار "قوتنا، كوكبنا" ، ويركز على زيادة الوعي بالعمل المناخي الفردي والجماعي، وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة.

وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لاستعرض مستجدات الموقف الحالي لإمدادات الطاقة، بما في ذلك الكهرباء والمواد البترولية والغاز الطبيعي، والتي تتم جهودها بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية؛ لضمان تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية دون انقطاع، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع التاسع والثمانين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة.

*الخميس 23 أبريل 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن التشغيل التجريبي لمجزر الزقازيق العام بمحافظة الشرقية بعد تطويره بالكامل من موازنة الوزارة بتكلفة تقدر بحوالى 38 مليون جنيه ضمن جهود تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات .

وترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بحضور ممثلي وزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والتخطيط والعمل وهيئة سلامة الغذاء والجهات المعنية وبحضور عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة علي مستوي جميع المحافظات، واستعراض جهود تبسيط إجراءات التراخيص بالتعاون بين جميع الوزارات والجهات المعنية.

كما وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية فور ورود بلاغ يفيد بوجود سيارة نقل فنطاس تقوم بإلقاء مخلفات سائلة لها رائحة نفاذة على مياه مصرف القلعة بالإسكندرية باتخاذ الاجراءات اللازمة .