قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجموعة الهبوط.. مودرن سبورت يفوز على الإسماعيلي بالدوري
الأرصاد : موجة حر تقترب من القاهرة وأمطار رعدية تضرب السلوم غدًا
هل اقتربت الصفقة .. ترامب يعلن عزم إيران تقديم عرض يهدف لتلبية مطالب واشنطن
نجم تشيلسي مهدد بالغياب عن كأس العالم 2026
مراجعة استهلاك الكهرباء والمياه .. احذر حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي
اعرف هتقبض كام وإمتى؟ موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026 بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور
ممثل اليونيسف بلبنان: وضع الأطفال شديد الخطورة ويتدهور منذ التصعيد الأخير
3 دول تحصل على مقاعد إضافية في دوري أبطال آسيا الموسع
أمير قطر لـ ترامب : الدوحة مستعدة لدعم مباحثات باكستان لإنهاء الحرب ضد إيران
هو اللي على الساحة.. أحمد سليمان: الزمالك عامل حالة في البلد وأفريقيا والدوري
محمد فايز فرحات: ما يجري بين لبنان وإسرائيل تمهيد سياسي أكثر منه مفاوضات مباشرة
جدل سياسي حول حكومة نتنياهو بعد كشف حقائق مثيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

اهتزاز السيارة عند السرعة.. أهم الأسباب والحلول؟

صبري طلبه

يُعد اهتزاز السيارة أثناء القيادة، خاصة عند الوصول إلى سرعات مرتفعة، من الظواهر التي تشير غالبًا إلى خلل ميكانيكي أو توازن غير دقيق في أحد المكونات.

وتختلف شدة الاهتزاز وأسبابها بحسب طبيعة العطل، فقد يظهر في عجلة القيادة أو في هيكل السيارة بالكامل، ما يستدعي تشخيصًا دقيقًا لتحديد مصدر المشكلة ومعالجتها بشكل صحيح.

يأتي عدم اتزان الإطارات على رأس قائمة الأسباب الأكثر شيوعًا، حيث يؤدي التوزيع غير المتساوي للوزن حول العجلة إلى اهتزازات تزداد وضوحًا مع ارتفاع السرعة، لذلك ننصح دومًا بمراجعة عملية ترصيص الإطارات.

قد يكون السبب في اهتزاز السيارة مرتبطًا بحالة الإطارات نفسها، إذ يؤدي التآكل غير المنتظم أو وجود انتفاخات في هيكل الإطار إلى اهتزاز ملحوظ أثناء السير، كما أن استخدام إطارات قديمة أو منخفضة الجودة يزيد من احتمالية ظهور هذه المشكلة، ويُنصح بفحص الإطارات دوريًا واستبدال التالف منها لضمان قيادة مستقرة وامنة، إلى جانب فحص مستوى الهواء في الاطارات.

تلعب مكونات نظام التعليق دورًا مهمًا في امتصاص الصدمات والحفاظ على توازن السيارة، وعند تعرض هذه الأجزاء مثل المساعدين إلى اهتزازات ملحوظة خاصة عند السرعات العالية أو عند المرور على طرق غير مستوية، لذلك يجب فحص نظام التعليق بشكل دوري للتأكد من سلامته.

يؤدي عدم ضبط زوايا العجلات بشكل صحيح إلى توزيع غير متوازن للقوى أثناء الحركة، ما ينعكس على شكل اهتزاز أو انحراف في اتجاه السيارة، وغالبًا ما يصاحب هذا الخلل تآكل غير طبيعي في الإطارات، ويُعد ضبط الزوايا خطوة ضرورية للحفاظ على ثبات السيارة وإطالة عمر الإطارات.

في بعض الحالات، يكون السبب مرتبطًا بأقراص الفرامل، خاصة إذا كانت غير مستوية أو تعرضت للاعوجاج نتيجة الاستخدام المكثف، وقد يظهر الاهتزاز بشكل أوضح عند الضغط على المكابح، ما يستدعي فحص الأقراص و"الطنابير" واستبدالها إذا لزم الأمر.

في بعض الحالات، لا يكون مصدر الاهتزاز من الإطارات أو التعليق، بل من المحرك نفسه، خاصة إذا كانت قواعد تثبيت المحرك تعرضت للتلف أو التآكل، وقد تمتد أسباب الاهتزاز إلى أجزاء أعمق مثل عمود الدوران، حيث يؤدي التلف أو التآكل في هذه المكونات إلى اهتزاز مستمر أثناء القيادة. 

تبدأ معالجة اهتزاز السيارة بتشخيص السبب بدقة، سواء من خلال فحص الإطارات أو نظام التعليق أو الفرامل، ويُعد الالتزام بالصيانة الدورية، مثل ترصيص الإطارات وضبط الزوايا وفحص المكونات الأساسية، من أهم الخطوات الوقائية. 

