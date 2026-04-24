اهتزاز السيارة عند السرعة.. أهم الأسباب والحلول؟

يُعد اهتزاز السيارة أثناء القيادة، خاصة عند الوصول إلى سرعات مرتفعة، من الظواهر التي تشير غالبًا إلى خلل ميكانيكي أو توازن غير دقيق في أحد المكونات.

وتختلف شدة الاهتزاز وأسبابها بحسب طبيعة العطل، فقد يظهر في عجلة القيادة أو في هيكل السيارة بالكامل، ما يستدعي تشخيصًا دقيقًا لتحديد مصدر المشكلة ومعالجتها بشكل صحيح.

مشكلة اهتزاز السيارة

توازن الإطارات واهتزاز السيارة

يأتي عدم اتزان الإطارات على رأس قائمة الأسباب الأكثر شيوعًا، حيث يؤدي التوزيع غير المتساوي للوزن حول العجلة إلى اهتزازات تزداد وضوحًا مع ارتفاع السرعة، لذلك ننصح دومًا بمراجعة عملية ترصيص الإطارات.

تآكل الإطارات

قد يكون السبب في اهتزاز السيارة مرتبطًا بحالة الإطارات نفسها، إذ يؤدي التآكل غير المنتظم أو وجود انتفاخات في هيكل الإطار إلى اهتزاز ملحوظ أثناء السير، كما أن استخدام إطارات قديمة أو منخفضة الجودة يزيد من احتمالية ظهور هذه المشكلة، ويُنصح بفحص الإطارات دوريًا واستبدال التالف منها لضمان قيادة مستقرة وامنة، إلى جانب فحص مستوى الهواء في الاطارات.

مشكلات نظام التعليق

تلعب مكونات نظام التعليق دورًا مهمًا في امتصاص الصدمات والحفاظ على توازن السيارة، وعند تعرض هذه الأجزاء مثل المساعدين إلى اهتزازات ملحوظة خاصة عند السرعات العالية أو عند المرور على طرق غير مستوية، لذلك يجب فحص نظام التعليق بشكل دوري للتأكد من سلامته.

ضبط الزوايا

يؤدي عدم ضبط زوايا العجلات بشكل صحيح إلى توزيع غير متوازن للقوى أثناء الحركة، ما ينعكس على شكل اهتزاز أو انحراف في اتجاه السيارة، وغالبًا ما يصاحب هذا الخلل تآكل غير طبيعي في الإطارات، ويُعد ضبط الزوايا خطوة ضرورية للحفاظ على ثبات السيارة وإطالة عمر الإطارات.

مشاكل في نظام الفرامل والطنابير

في بعض الحالات، يكون السبب مرتبطًا بأقراص الفرامل، خاصة إذا كانت غير مستوية أو تعرضت للاعوجاج نتيجة الاستخدام المكثف، وقد يظهر الاهتزاز بشكل أوضح عند الضغط على المكابح، ما يستدعي فحص الأقراص و"الطنابير" واستبدالها إذا لزم الأمر.

اختلال المكونات الميكانيكية

في بعض الحالات، لا يكون مصدر الاهتزاز من الإطارات أو التعليق، بل من المحرك نفسه، خاصة إذا كانت قواعد تثبيت المحرك تعرضت للتلف أو التآكل، وقد تمتد أسباب الاهتزاز إلى أجزاء أعمق مثل عمود الدوران، حيث يؤدي التلف أو التآكل في هذه المكونات إلى اهتزاز مستمر أثناء القيادة.

الفحص الدوري للسيارة

تبدأ معالجة اهتزاز السيارة بتشخيص السبب بدقة، سواء من خلال فحص الإطارات أو نظام التعليق أو الفرامل، ويُعد الالتزام بالصيانة الدورية، مثل ترصيص الإطارات وضبط الزوايا وفحص المكونات الأساسية، من أهم الخطوات الوقائية.