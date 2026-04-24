بعروض فنية تراثية .. قصور الثقافة تشارك في ختام سباق الهجن بشرم الشيخ

شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في ختام فعاليات البطولة التنشيطية لسباق الهجن، التي أقيمت بمضمار الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ، وسط أجواء احتفالية وإقبال جماهيري كبير.

وتضمن حفل الختام عروضا فنية قدمتها فرقة العريش للفنون الشعبية والتابعة لهيئة قصور الثقافة، شهدها اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، والسفير إلخان بولوخوف، سفير أذربيجان، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، ومنيرة فتحي، مدير فرع ثقافة جنوب سيناء، إلى جانب رؤساء وفود من الأردن والمملكة العربية السعودية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية، ومشايخ وعواقل البدو، ولفيف من الإعلاميين، فضلا عن حضور جماهيري كبير من أهالي المدينة والسائحين من مختلف الجنسيات.

وتألقت الفرقة بقيادة الفنان سامح الكاشف، بتقديم باقة من التابلوهات الاستعراضية، تضمنت لوحات فنية مستوحاة من التراث السيناوي، من بينها: الافتتاحية، الدبكة، ورجال سيناء، وغيرها، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وفي كلمته، رحب المحافظ بالحضور، مؤكدا أن سباقات الهجن تعد من أبرز مظاهر التراث البدوي الأصيل في سيناء، وتمثل ركيزة مهمة في الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية والعربية، مشيدا بالمشاركة العربية المتميزة، التي تعزز من مكانة جنوب سيناء كوجهة متميزة للسياحة الرياضية والتراثية.

واختتمت الاحتفالية بتسليم المحافظ الجوائز للفائزين، مع التأكيد على استمرار الدعم لمثل هذه الفعاليات.

وتعد سباقات الهجن من أبرز الفعاليات التي تحظى باهتمام واسع لدى أبناء القبائل البدوية، لما تمثله من قيمة تاريخية وتراثية،

وشهدت بطولة هذا العام مشاركة واسعة بلغت نحو 400 جمل، مثلت 9 محافظات، إلى جانب مشاركة عربية بارزة شملت عروضا فنية وفلكلورية وعروضا للياقة البدنية واستعراضات للجمال والخيل والسيارات والدراجات السياحية، مما أضفى على المهرجان أجواء من البهجة والسرور.

ونفذت العروض الفنية لهيئة قصور الثقافة بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة أحمد يسري، وفرع ثقافة جنوب سيناء.