عمرو أديب : كلمة الرئيس السيسي في الاجتماع العربي الأوروبي تحدثت عن نقطتين

علق الإعلامي عمرو أديب، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع العربي الأوروبي في قبرص، قائلا :"مؤتمر هام فيه شخصيات هامة ويوجد فيه شخصيات مؤثرة من المنطقة العربية وأوروبا، وحدثت مناقشات ويجب أن تكون مصر موجودة".

واضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"كلمة الرئيس السيسي بالإجتماع العربي الأوروبي في قبرص فيها نقطتين أولها إدانة العدوان الإيراني على الدول العربية والثانية ملف الهجرة .. وعبرت عن موقف مصر وإننا شايلين شيلة تقيلة".

وأشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان واضحا ودقيقا في كلمته بالاجتماع وتحدث عن التفاصيل.