لهذا السبب | ياسمين عز للزوجات : متتفرّجيش على مسلسل الحاج متولي

علّقت الإعلامية ياسمين عز، في برنامجها «كلام الناس» المُذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، على عدد من القضايا الاجتماعية المثيرة للجدل، ما أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت ياسمين عز: «في مشروع مُقدَّم بيقول إن الزوج اللي يتجوز وما يقولش لمراته يتحبس ويدفع 30 ألف جنيه، في إيه يا مدام؟ يرضيكي تحبسي جوزك عشان اتجوز من وراكي؟ وممكن يكون اتجوز وخايف يقولك عشان مشاعرك، تقدّريه بقى. وماتتفرجتيش على مسلسل الحاج متولي ولا إيه».

وأردفت ياسمين عز: «في راجل بمحافظة الغربية نقط في فرح بمليون جنيه، إنتوا مستغربين ليه؟ ده أقل راجل في طنطا بيجيب لمراته بـ100 ألف جنيه مشبك و5 ملايين دهب، وكاتب لها الشقة. عشان كده ستات طنطا بيلمعوا، لكن إنتِ هنا يا شيماء جوزك بيعملك الشاي بمياه المجاري، والغربية عدّوا طبقة الأوزون».