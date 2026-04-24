تفاصيل كبرى .. خطة تنموية شاملة تعيد رسم خريطة المستقبل في شمال وجنوب سيناء

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، تواصل تنفيذ خطة تنموية شاملة ومتكاملة في شبه جزيرة سيناء، بهدف تحقيق تنمية مستدامة وتحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطنين.

حزمة مشروعات كبرى

وأوضح، في مداخلة هاتفية لبرنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن وزارة التنمية المحلية، بقيادة الدكتورة منال عوض، أطلقت حزمة مشروعات كبرى تستهدف تطوير محافظتي شمال وجنوب سيناء، في إطار رؤية الدولة لتحقيق العدالة التنموية في المناطق الحدودية.

وأشار إلى أن شمال سيناء شهدت تنفيذ مشروعات مهمة في منظومة إدارة المخلفات، شملت إنشاء 3 خلايا دفن صحي آمن في العريش وبئر العبد والشيخ زويد، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 125 مليون جنيه، بما يسهم في تحسين البيئة والصحة العامة.

توريد محطة وسيطة بمدينة العريش

وأضاف أنه تم توريد محطة وسيطة بمدينة العريش بتكلفة 3 ملايين جنيه، إلى جانب التعاقد مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في جمع ونقل المخلفات ونظافة الشوارع، بهدف رفع كفاءة منظومة النظافة وتحقيق بيئة أكثر استدامة.

تطوير كورنيش العريش

وفي قطاع تطوير المدن، أشار إلى تنفيذ مشروع تطوير كورنيش العريش بطول 2 كيلومتر بتكلفة 29 مليون جنيه، بما يدعم البنية الترفيهية ويعزز الجذب السياحي ويحسن جودة الحياة.

كما لفت إلى تنفيذ 17 تجمعًا تنمويًا و8 قرى للصيادين باستثمارات تصل إلى 3.536 مليار جنيه، بهدف إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة توفر فرصًا متكاملة للتنمية والاستقرار.

وأوضح أن الخطة شملت كذلك استصلاح 10 آلاف فدان، وإنشاء 585 وحدة سكنية، إلى جانب تخصيص 278 مليون جنيه لإنارة التجمعات الجديدة، بما يدعم استقرار السكان في المناطق التنموية.

وفي ملف الطرق، أكد تنفيذ مشروعات بنية تحتية ضخمة بأكثر من 1.2 مليار جنيه، تضمنت محورًا تنمويًا بطول 90 كيلومترًا و4 وصلات عرضية بطول 61 كيلومترًا، لربط التجمعات السكانية وتسهيل الحركة داخل سيناء.

دعم المشروعات الصغيرة

واختتم بالإشارة إلى دعم المشروعات الصغيرة بتمويل 47 مليون جنيه ضمن برنامج التنمية المحلية والمجتمعية، ما أسفر عن تنفيذ 446 مشروعًا وتوفير 1872 فرصة عمل مباشرة، في خطوة تستهدف تمكين الشباب وتعزيز الاقتصاد المحلي في سيناء.

