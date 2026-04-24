قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع أسعار الشاي والسكر والدقيق والزيوت اليوم بالأسواق
الرئيس السيسي يشارك فى اجتماع قادة دول عربية ومؤسسات الاتحاد الأوروبى
العمل بالتوقيت الصيفي.. سحب تراخيص وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة لمخالفي قرار غلق المحال التجارية
تشكيل ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس في الدوري الأسباني
وزير الخارجية يبحث مع البحرين وألمانيا تطورات التصعيد وجهود التهدئة بالمنطقة
بالتوقيت الصيفي.. مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم و المولات
تصعيد عسكري لافت.. 3 حاملات طائرات أمريكية تعمل في الشرق الأوسط لأول مرة منذ عقود
بالفوشيا.. سلمي أبو ضيف تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة
جولة مفاجأة.. الصحة: قرارات حازمة تجاه القصور بمستشفى العامرية
برلماني: مجمع المحاكم الجديد بالجيزة ينهي معاناة سنوات ويوحد جهات التقاضي
في عيد تحريرها| أكثر من 800 مليار جنيه لتنمية سيناء.. ومشروعات قومية تغير وجه الحياة على أرض الفيروز
لبنان.. اليونيفيل تعلن وفاة جندي ‌إندونيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

التصالح على مخالفات البناء .. سكرتير عام أسيوط يستعرض الموقف التنفيذي خلال اجتماع مع وزيرة التنمية المحلية

إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، على استمرار جهود المحافظة في تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز.

جاء ذلك على خلفية مشاركة المحاسب عدلي أبوعقيل، سكرتير عام المحافظة، في اجتماع وزارة التنمية المحلية الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة مستجدات منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والموقف التنفيذي لتراخيص المحال العامة.

وشهد الاجتماع من جانب محافظة أسيوط حضور خالد عبدالرؤوف، سكرتير عام المحافظة المساعد، إلى جانب مسئولي ملفات التصالح والتقنين والإزالات وأملاك الدولة.

وخلال الاجتماع، استعرض السكرتير العام جهود محافظة أسيوط في منظومة التصالح على مخالفات البناء، وما تم تحقيقه من معدلات إنجاز داخل المراكز التكنولوجية، إلى جانب عرض الموقف التنفيذي لتراخيص المحال العامة والمنشآت التجارية، في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الدولة وتحقيق الانضباط.

وأوضح محافظ أسيوط أن الاجتماع تناول جهود الدولة في تسهيل وتبسيط إجراءات التصالح، بما يحقق التيسير على المواطنين في مختلف القرى والمراكز، بالتوازي مع استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في المهد، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تعمل على تقديم التيسيرات اللازمة وتذليل العقبات أمام المواطنين المتقدمين للتصالح، مع المتابعة الدقيقة لنسب الإنجاز داخل المراكز التكنولوجية، فضلًا عن دفع العمل بمنظومة تراخيص المحال العامة والمنشآت التجارية، بما يسهم في تحقيق الانضباط ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

وأضاف اللواء محمد علوان أن منظومة التصالح تشهد تطورًا ملحوظًا من خلال إتاحة الخدمات الرقمية، حيث تم إطلاق تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة، إلى جانب بوابة خدمات المحليات، لتمكين المواطنين من تسجيل طلبات التصالح إلكترونيًا، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات بالمراكز التكنولوجية، بما يوفر الوقت والجهد ويساهم في تسريع وتيرة العمل وتحقيق الحوكمة.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية، والمتابعة الميدانية المستمرة، لضمان حسن سير العمل بالمنظومة، وتقديم خدمة متميزة للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي.

أسيوط التصالح على مخالفات البناء مخالفات البناء المراكز التكنولوجية وزارة التنمية المحلية سكرتير عام المحافظة وزيرة التنمية المحلية والبيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

مشروعات التنمية في سيناء
المقابر
صورة لخروج الإسرائيليين من سيناء
هوندا
المزيد