محافظ أسيوط يشهد حفل تخرج طلاب مدرسة النيل الدولية

شهد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، حفل تخرج طلاب مدرسة النيل المصرية الدولية – فرع أسيوط الجديدة، والذي أُقيم بمركز النيل للتنوير والإشعاع الحضاري بجامعة أسيوط، وسط أجواء احتفالية عكست فرحة الطلاب وأسرهم بثمرة سنوات من الجد والاجتهاد.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والعميد محمد شعراوي المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور عماد عبد الرحمن العجان مدير عام مدارس النيل المصرية الدولية، والنائب أحمد الشناوي عضو مجلس النواب، والدكتور علاء حيالله نقيب الصيادلة بأسيوط، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وأولياء الأمور.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني، أعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة ترحيبية للدكتورة مروة مكرم مدير رياض الأطفال بالمدرسة، تلتها مجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة التي قدمها الطلاب، شملت عروضًا استعراضية وموسيقية وكورال المدرسة، إلى جانب عروض الباليه، والتي عكست مستوى متميزًا من التدريب والموهبة.

وفي كلمته، أعرب مدير عام مدارس النيل المصرية الدولية عن تقديره لمحافظ أسيوط على حضوره ومشاركته الطلاب فرحتهم، مشيدًا بدور أولياء الأمور كشركاء أساسيين في دعم العملية التعليمية وصناعة هذا النجاح.

من جانبه، أعرب محافظ أسيوط عن سعادته بمشاركة الطلاب احتفالهم بالتخرج، مشيدًا بمستواهم العلمي وتميزهم في إتقان اللغتين العربية والإنجليزية، فضلًا عن أدائهم اللافت خلال الفقرات الفنية، مؤكدًا أن مدارس النيل الدولية تمثل نموذجًا متطورًا للتعليم الذي يجمع بين الجودة الأكاديمية وتنمية المهارات الإبداعية.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار دعم المحافظة لكافة المؤسسات التعليمية الجادة، في إطار توجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية تطوير الخدمات التعليمية بمختلف مراكز وقرى المحافظة لإعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات العصر والمنافسة في سوق العمل.

وفي ختام الحفل، تم تكريم المحافظ وإهداؤه درع مدارس النيل المصرية الدولية تقديرًا لجهوده، كما تم تكريم عدد من القيادات الحاضرة، وتبادل الدروع التذكارية، قبل إعلان تخرج الطلاب والتقاط الصور الجماعية التي وثّقت لحظات الفرح بين الخريجين وأسرهم.