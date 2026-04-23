جامعة أسيوط تشهد انعقاد المؤتمر الختامي لنموذج محاكاة مجلس الوزراء .. صور

شهدت جامعة أسيوط، انعقاد المؤتمر الختامي لنموذج محاكاة مجلس الوزراء المصري، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الزراعة، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وجاء تنظيم النموذج تحت إشراف الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام إدارة رعاية الطلاب، و أشرف طلعت مدير إدارة التثقيف السياسي، والدكتور أحمد الحبشي المشرف الأكاديمي على النموذج، وبمشاركة الطالب محمد علاء الدين رئيس النموذج، والطالبين عمر هشام ومحمد صابر نائبي رئيس النموذج.

وسبق انعقاد المؤتمر، خلال يومي 19 و20 أبريل الجاري، تحكيم الخطط الاستراتيجية لاختيار أفضل ثلاث وزارات، وأفضل وزير ونائب وزير، وذلك بمشاركة لجنة التحكيم التي ضمت: الدكتور عصام البدري الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور أحمد الحبشي المدرس بكلية التجارة، و عاطف محمد علي معاون وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وشهد المؤتمر حضور عدد من وكلاء الوزارات الخدمية بأسيوط ومعاونيهم، وهم: أحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، و أحمد صلاح وكيل وزارة النقل والكباري، و أحمد الصياد معاون وكيل وزارة التموين، و عاطف محمد علي معاون وكيل وزارة الشباب والرياضة وعضو لجنة تحكيم النموذج، إلى جانب حضور الدكتور معمر رتيب وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جاكلين ألفي نائب المنسق الأكاديمي لبرنامج اللغة الإنجليزية بكلية التجارة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين برعاية الطلاب.

وأكد الدكتور المنشاوي، أن نموذج محاكاة مجلس الوزراء يُعد من النماذج الطلابية الرائدة التي تحرص الجامعة على دعمها، لما لها من دور فاعل في تنمية وعي الطلاب بالقضايا الوطنية، وتعريفهم بآليات عمل مؤسسات الدولة، وصقل مهاراتهم في التفكير الاستراتيجي واتخاذ القرار، بما يسهم في إعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.

كما أكد الدكتور أحمد عبد المولى أن الجامعة تواصل، من خلال نماذج المحاكاة، أداء رسالتها في بناء الإنسان وصناعة العقول، عبر تقديم تجارب تعليمية تحاكي الواقع وتستشرف المستقبل، بما يسهم في تعزيز وعي الطلاب بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق متخذ القرار، وتنمية قدرتهم على تحليل التحديات وإيجاد حلول علمية واقعية لها.

ودعا نائب رئيس الجامعة، الطلاب إلى الحفاظ على مقدرات الوطن وأمنه واستقراره، والتفاعل مع جهود الدولة في ترشيد الإنفاق وتقليل استهلاك الطاقة، دعمًا لأهداف التنمية المستدامة.

وفي ختام فعاليات المؤتمر، عقب وكلاء الوزارات على الجلسات، مشيدين بمستوى أداء طلاب الجامعة وما أظهروه من وعي سياسي وقدرة على القيادة واتخاذ القرار وتحمل المسؤولية، مؤكدين أهمية التوسع في هذه النماذج التوعوية لما لها من دور في تنمية مهارات الشباب وتعريفهم بجهود الدولة وإنجازاتها.

وشهد المؤتمر إعلان النتائج وتكريم الفائزين، حيث حصلت وزارة التربية والتعليم على المركز الأول، تلتها وزارة الصحة والسكان في المركز الثاني، ثم وزارة الزراعة في المركز الثالث.

كما تم تكريم ثلاثة طلاب بجائزة أفضل وزير وهم: محمد أحمد وهيدى، ويونس محمد يونس، ولؤى محمد شعبان، إلى جانب تكريم ثلاثة طلاب كأفضل نائب وزير وهم: رقية أحمد فوزى، ويوسف كمال، ويوستينا كميل، فضلًا عن تكريم مدير إدارة التثقيف السياسي وأعضاء لجنة التحكيم.

وأوضح الدكتور أحمد الحبشي أن النموذج هذا العام جاء في صورة مسابقة شارك فيها نحو 100 طالب وطالبة، تم تقسيمهم إلى فرق متنافسة، ضم كل فريق وزيرًا ونائبي وزير من كليات وفرق دراسية مختلفة، حيث تنافسوا في إعداد خطط استراتيجية متكاملة لوزاراتهم، شملت الرؤية والرسالة والقيم، وتحليل الوضع الراهن، ووضع أهداف استراتيجية ومشروعات قابلة للتنفيذ، إلى جانب تحديد مؤشرات الأداء وإدارة المخاطر.

وأشار أشرف طلعت إلى أن إدارة التثقيف السياسي تقدّم مجموعة من البرامج التي تستهدف توعية الشباب بدور مؤسسات الدولة وآليات عملها، وتعريفهم بكيفية صناعة القرار والسياسات العامة، بما يُسهم في إعداد كوادر شبابية واعية وقادرة على القيادة.

وفي السياق ذاته، أعرب الطالب محمد علاء الدين عن خالص شكره لإدارة الجامعة على دعمها المتواصل للشباب، مؤكدًا أن النموذج يسهم في إعداد كوادر طلابية قادرة على تحليل الأزمات وطرح الحلول والتعامل مع التحديات بكفاءة، في ظل ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة تتطلب وعيًا وفكرًا مستنيرًا.