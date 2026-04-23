قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

استجابة لاستغاثات الأهالي.. إزالة 4 مكامير فحم نباتي بقرية المعصرة في أسيوط

إيهاب عمر

نفذت رئاسة مركز ومدينة الفتح بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة 4 مكامير فحم نباتي بقرية المعصرة، وذلك بالاشتراك مع إدارة شئون البيئة بالمحافظة وجهاز شئون البيئة، في إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والحد من الأضرار البيئية والصحية الناتجة عن هذه الظاهرة.

وجاءت الحملة عقب رصد وحدة المتابعة والرصد بوزارة التنمية المحلية والبيئة استغاثة أهالي قرية المعصرة بمركز الفتح، بسبب انتشار مكامير الفحم النباتي وسط الكثافة السكانية، وما تسببه من انبعاثات ضارة تؤثر سلبًا على صحة المواطنين والبيئة المحيطة.

وعلى الفور، تم تنظيم حملة مكبرة برئاسة ناصر سالم علي رئيس مركز ومدينة الفتح، وبمشاركة متحت عبد الحافظ نائب رئيس المركز، ومنال علم الدين مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، وإبراهيم مصطفى سيد من إدارة المخلفات الصلبة، إلى جانب حماد ضبع منصور وأحمد عبد الغني رزق مفتشي جهاز شئون البيئة، وموسى حسين خلف مدير إدارة شئون البيئة بمركز الفتح، وعبد الرازق حسن محمد من إدارة شئون البيئة بالمركز، وخالد حجازي أحمد مدير قسم الإزالات بمركز الفتح.


وأسفرت الحملة عن إزالة 4 مكامير فحم نباتي بقرية المعصرة بشكل كامل، مع تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود الدولة للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين والتصدي لكافة الممارسات الضارة داخل الكتل السكنية.

