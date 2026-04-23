جامعة أسيوط تكرم الطلاب المبدعين والمتميزين في كل الفنون

نظمت إدارة الفنون بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة أسيوط، احتفالية لتكريم طلاب الجامعة المبدعين في مختلف مجالات الفنون، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة و إشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، تقديرًا لما حققوه من إنجازات متميزة.

وشهد الحفل حضور الدكتورة مديحة درويش، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور وجدي رفعت، عميد كلية التربية النوعية الأسبق، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، و محمد جمعة، مدير إدارة الفنون، و رشا جلال، رئيس قسم الفنون والمسرح والموسيقى، و شيري وجدي بإدارة الفنون، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس، وأخصائيي رعاية الطلاب، وجموع من الطلاب.

وأكد الدكتور المنشاوي أن دعم الإبداع الطلابي يحظى باهتمام كبير من إدارة الجامعة، مشيرًا إلى أن الأنشطة الفنية والثقافية تمثل ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب المتكاملة، وتنمية روح الابتكار والانتماء لديه، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على الإسهام بفاعلية في خدمة المجتمع.

وخلال كلمته، أعرب الدكتور أحمد عبد المولى عن سعادته بما شهده من مستوى متميز من الإبداع الفني لدى طلاب الجامعة، مؤكدًا أن جامعة أسيوط تهتم بالأنشطة الطلابية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية في بناء وعي الطالب وتنمية مهاراته وصقل قدراته.

وأشار إلى أن ما حققه طلاب الجامعة من مراكز متقدمة يعكس حجم الجهد المبذول منهم، إلى جانب الدعم المستمر من إدارة الجامعة، مؤكدا على حرص الجامعة على مواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم لاكتشاف ورعاية المواهب الطلابية في شتى المجالات الفنية والثقافية.

وجاءت هذه الاحتفالية تتويجًا لجهود طلاب الجامعة في مجالات الفنون المختلفة، حيث تم تكريم الفائزين في مسابقة "أجمل ساحة رمضانية" على مستوى كليات الجامعة، وأسفرت النتائج عن فوز كلية التجارة بالمركز الأول، تلتها كلية الصيدلة في المركز الثاني، ثم كلية العلوم في المركز الثالث، وجاءت كلية طب الأسنان في المركز الرابع، وكلية علوم الرياضة في المركز الخامس.

كما شمل التكريم نخبة من الطلاب المتميزين في مجالات الفنون التشكيلية، والمسرح، والفنون الشعبية والاستعراضية، والإنشاد الديني، والترانيم، والكورال، والموسيقى، وذلك تقديرًا لما قدموه من أعمال إبداعية متميزة على مستوى الجامعة.

وفي إطار دعم الإبداع الطلابي، تم تكريم الفائزين في مسابقة المحتوى الهادف، إلى جانب تكريم الفرق المسرحية المتميزة، حيث حصلت كلية التربية النوعية على المركز الأول، تلتها كلية التمريض في المركز الثاني، ثم كلية الآداب في المركز الثالث.

واختُتمت فعاليات الحفل بتوزيع الشهادات التقديرية والدروع على الفائزين في مختلف المجالات، تقديرًا لما قدموه من إبداعات متميزة أسهمت في رفع اسم جامعة أسيوط. كما شهد الحفل تكريم عدد من الشخصيات الداعمة للنشاط الطلابي، من بينهم الدكتورة يمنى عاطف بقسم الإعلام بكلية الآداب، و محمد سيد برعاية الشباب، إلى جانب عدد من الطلاب والعاملين الذين كان لهم دور بارز في إنجاح فعاليات الحفل.