محافظ أسيوط يتفقد أعمال توريد القمح بصوامع مطاحن مصر الوسطى

تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أعمال توريد القمح لموسم 2026 بصوامع مطاحن مصر الوسطى بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على انتظام عمليات الاستلام والتخزين، والتأكد من جاهزية الموقع لاستقبال كميات المحصول وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

رافق محافظ أسيوط خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم خالد محمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، والمهندس رمضان عيد طلبه، رئيس قطاع مطاحن مصر الوسطى بأسيوط، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق مدينة أسيوط.

واستهل محافظ أسيوط جولته بمتابعة منظومة إنتاج الدقيق البلدي داخل المطاحن، حيث تفقد مراحل إنتاج الدقيق بنسبة استخراج 87.5%، وراجع إجراءات الرقابة على الجودة قبل توزيعه على المستودعات والمخابز، للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية، بما يضمن جودة الخبز المدعم وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما تفقد مراحل استلام الأقماح داخل الصوامع، بداية من دخول السيارات المحملة بالمحصول، مرورًا بأعمال الفحص وسحب العينات وتحديد درجة النقاء، وصولًا إلى مراحل التخزين، فضلًا عن متابعة غرف التحكم ومنظومة التشغيل، موجهًا بضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة وتيسير الإجراءات أمام الموردين.

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمحصول القمح باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالمحصول هذا العام بلغت نحو 205 آلاف فدان، وتم حصاد ما يقرب من 8 آلاف فدان حتى الآن، مع استمرار أعمال الحصاد والتوريد بشكل يومي.

وأوضح اللواء محمد علوان أن المحافظة تمتلك 28 موقعًا تخزينيًا معتمدًا ما بين صوامع وشون وهناجر ومراكز تجميع، موزعة على مختلف المراكز والمدن، بإجمالي طاقة تخزينية تصل إلى 221 ألف طن، لافتًا إلى أن ما تم توريده حتى الآن يقترب من 13 ألف طن، بما يعكس انتظام المنظومة وثقة المزارعين في آليات التوريد.

وشدد على ضرورة تذليل أي معوقات قد تواجه الموردين، مع الالتزام بصرف مستحقاتهم خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ التوريد، تنفيذًا لتوجيهات الدولة، بما يسهم في تشجيع المزارعين على التوريد وزيادة الكميات المستلمة.

كما وجه محافظ أسيوط بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل بين مديريات التموين والزراعة وكافة الجهات المعنية، لضمان انتظام عمليات الاستلام ومنع أي تداول خارج المنظومة الرسمية، مع إعداد تقارير يومية بالكميات الموردة ومتابعتها من خلال غرفة العمليات ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وفي ختام جولته، دعا المحافظ المزارعين إلى الاستمرار في توريد محصول القمح إلى المواقع المعتمدة، والاستفادة من التيسيرات المقدمة، بما يسهم في دعم المخزون الاستراتيجي للدولة وتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدًا تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها على مدار الساعة.