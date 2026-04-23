الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فوز طلاب قسم الإعلام بجامعة أسيوط في مهرجان الشروق للإبداعات

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وفدًا من طلاب وخريجي قسم الإعلام بكلية الآداب؛ وذلك على خلفية تحقيقهم إنجازًا متميزًا بحصولهم على بفوزهم في مهرجان الشروق العاشر لإبداعات طلاب الإعلام، في دورة «الفنان القدير خالد زكي»، والذي نظمه المعهد الدولي العالي للإعلام، بمشاركة 40 جامعة وأكاديمية، وتنافس 238 عملًا إعلاميًا.

حضر اللقاء كل من الدكتور مجدي علوان، عميد كلية الآداب، والدكتورة رحاب الداخلي، رئيس قسم الإعلام والمستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، والدكتور عبد اللاه خليفة، المدرس بالقسم، والدكتورة هدير أيمن، المدرس المساعد بالقسم، و هدير محمد، المعيد بالقسم.

وهنأ الدكتور المنشاوي طلاب القسم على تميزهم وتمثيلهم المشرف للجامعة، مشيدًا بما أظهروه من جدية على تحقيق مراكز متقدمة، وما يتمتعون به من مهارات وقدرات متميزة ناتجة عن الإعداد الجيد والتدريب والعمل بروح الفريق الواحد. كما أكد دعم الجامعة الكامل للفرق الطلابية، وتشجيعها على المشاركة في مختلف المسابقات والملتقيات العلمية والمهرجانات الإعلامية، مع توفير كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة لإعدادهم وتأهيلهم على نحو احترافي.

كما أشاد رئيس جامعة أسيوط بالدور الحيوي الذي يقوم به قسم الإعلام بكلية الآداب، وما يقدمه من رسالة إعلامية تنويرية، إلى جانب دوره في إعداد كوادر إعلامية قادرة على المنافسة والارتقاء بمستوى الإعلام، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على إتاحة الفرص لطلابها للتدريب والتفاعل مع كبرى المؤسسات الإعلامية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي علوان أن قسم الإعلام يضم نخبة من الكوادر الأكاديمية المتميزة، وقد شارك بعدد من المشروعات في مهرجان الشروق، بما يسهم في صقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية وتشجيعهم على الابتكار.

وأكدت الدكتورة رحاب الداخلي أن هذا الإنجاز جاء في ظل منافسة قوية ضمت 40 جامعة وأكاديمية و238 عملًا إعلاميًا، بما يعكس مستوى التحدي الذي واجهه طلاب القسم، مشيرة إلى أن ما قدموه يدل على وعي إعلامي جيد وقدرة على إنتاج أعمال صحفية تنافس بشكل ملحوظ.

وأضافت أن مهرجان الشروق لإبداعات طلاب الإعلام، الذي نظمه المعهد الدولي العالي للإعلام في دورته العاشرة تحت اسم الفنان خالد زكي، يُعد منصة مهمة لعرض أعمال الطلاب وتنمية مهاراتهم، وقد أُقيم بحضور سيدتي الأعمال ياسمين خميس وفريدة خميس، وبإشراف اللواء الدكتور أحمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة أكاديمية الشروق، والدكتور محمد شومان نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة سهير صالح عميدة المعهد ورئيسة المهرجان، والدكتورة إلهام يونس وكيلة المعهد ونائب رئيس المهرجان، والدكتور رامي عطا، رئيس قسم الصحافة، إلى جانب عدد من القيادات الأكاديمية والإعلامية.

جاء هذا الإنجاز من خلال المشروع الصحفي «جريدة أبابيل»، الذي نال إشادة لجنة التحكيم، وذلك تحت الإشراف الأكاديمي للدكتورة رحاب الداخلي، وبإشراف الدكتور عبد الله خليفة، والدكتورة هدير أيمن، و هدير محمد، وبمشاركة فريق من طلاب وخريجي القسم، وهم: أيمن عبدالمنعم، وأحمد نصر، وبلال ممدوح، ومصطفى صالح، ومنار محمد، وإلهام كمال، وعلياء مدحت، وسلمى علي، ورحمة عمرو، ولبنى سعيد، وإيثار أيمن، الذين قدموا عملًا صحفيًا متميزًا أسهم في تحقيق هذا الإنجاز المشرف.

جرأة و إناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
