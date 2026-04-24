رئيس التحرير
طه جبريل
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء بالمحافظات

ايمان البكش

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعاً مع سكرتيري عموم جميع المحافظات، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الجديدة .

وشهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار حرص الوزارة على تسريع وتيرة العمل بالمنظومة وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين.

حيث تم استعراض معدلات الأداء وعدد الطلبات في ملفات التصالح ونسب الإنجاز في فحص الطلبات المقدمة من المواطنين والإجراءات المتخذة لتيسير وتسهيل التصالح، كما تم استعراض الإجراءات التي تقوم بها المحافظات لحث المواطنين المخالفين علي تقديم الطلبات إلي المراكز التكنولوجية للمدن والأحياء والمراكز والوحدات المحلية واستكمال الملفات والإجراءات الخاصة بالتصالح والحصول علي النماذج النهائية لتفادي الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.

وشهد الاجتماع استعراض الإجراءات التي اتخذتها المحافظات خلال الفترة من ٢٣ مارس الماضي وحتي الخميس ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ فيما يخص الخطابات المسجلة والرسائل النصية وحملات طرق الأبواب والإنذارات وإزالة المخالفات البنائية والغلق والتشميع للأنشطة التجارية والإدارية التي تم تغير استخدمها من نشاط سكني ولم تتقدم بطلبات للتصالح أو مخاطبة الوزارات و الجهات المعنية بعدم استكمال المخالفين لباقي إجراءات التصالح لاتخاذ ما قررته الحكومة في هذا الشأن .

كما استعرض الاجتماع ما حققته عدد من  المحافظات التي حققت أرقاماً جيدة في هذا الملف خلال الفترة الأخيرة وكذا تنفيذ الإجراءات الخاصة لحث المواطنين المخالفين للتصالح مما ساهم في زيادة  أعداد الطلبات .


وشددت الدكتورة منال عوض ، على أهمية تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات خلال الفترة المقبلة للانتهاء من فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة علي ضرورة وجود موظف في كل مركز تكنولوجي بالأحياء والمراكز والمدن لمراجعة الأوراق اللازمة لتقديم طلب التصالح قبل التقدم بالطلب رسمياً علي المنظومة بما يساهم في تقديم الطلبات من المواطنين مستوفاة  للمستندات المطلوبة .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية دور سكرتيري العموم في جميع المحافظات في هذا الملف الحيوي بما يساهم في زيارة الأعداد المقدمة ودفع وتيرة العمل وحل أي مشكلات أو عقبات تواجه المواطنين الراغبين في تقديم التصالح بصورة فورية والمرور الميداني علي المراكز التكنولوجية لمتابعة الوضع علي أرض الواقع ولقاء المواطنين الراغبين في التصالح  .

كما وجهت د. منال عوض، المحافظات بضرورة تكثيف الاجراءات المتفق عليها للتعامل مع الطلبات الغير مستوفاة للمستندات والأوراق أو الحالات المخالفة التي لم تتقدم للتصالح سواء في تغير النشاط أو مباني سكنية وذلك وفقاً لبيانات المواطنين والبدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى ان الوزارة ستواصل جولاتها الميدانية علي جميع المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات لمتابعة ملف التصالح ورصد أي مشكلات أو معوقات تواجه المواطنين علي أرض الواقع ، مشيرة إلي أنه ستعقد اجتماعاً خلال الشهر القادم لتقييم أداء جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات في هذا الملف الحيوي والمهم للوزارة .

وحرصت الدكتورة منال عوض ، علي تقديم الشكر للمحافظات المتميزة في هذا الملف  والتي حققت أرقاماً جيدة خلال الفترة من الاجتماع الماضي وحتي اليوم فيما يخص  هذا الملف ، كما وجّهت الوزيرة بتكريم ومكافأة الأحياء والمراكز ومجالس المدن المتميزة في هذا الملف ومنها مركز السنبلاوين بالدقهلية وحي الهرم ومركز أبوالنمرس بمحافظة الجيزة ومركز أشمون بمحافظة المنوفية ومنيا القمح بالشرقية وأبو قرقاص وبني مزار بمحافظة المنيا ورئيس مدينة الفشن ببني سويف .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ البيضا

أسعار الفراخ البيضاء تفاجئ المستهلكين.. سعر الكيلو اليوم الجمعة

إمام عاشور

تفاصيل عقد إمام عاشور الجديد مع الأهلي.. راتب خرافي وسيارة فاخرة

الطلاب

ركزوا على المراجعة.. التعليم تحسم الجدل حول حذف وتخفيف المناهج قبل الامتحانات

كأس العالم

إقصاء سياسي وأخلاقي.. دول منعها الفيفا من المشاركة في كأس العالم

صورة ارشيفية

عقب اصلاح العطل بشبكة مكاتب التأمينات.. طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

حالة الطقس

حرارة شديدة وأمطار رعدية.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الجمعة وتحذر من أتربة عالقة

الحج

يبدأ من 190 ألف جنيه.. السياحة تكشف تفاصيل هامة عن موسم الحج هذا العام

انهيار عقار بالعطارين

انهيار عقار في العطارين بالإسكندرية

ترشيحاتنا

أسعار النفط

أسعار النفط ترتفع مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

جانب من الاجتماع

استثمارات بـ5 مليارات دولار تدفع مصر نحو مركز إقليمي لإنتاج الأمونيا الخضراء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

بالصور

هنا يدفن ضياء العوضي.. آخر استعدادات الأسرة لاستقبال الجثمان قبيل دفنه

في عيد تحريرها.. مشاهد مذلة لخروج الإسرائيليين من سيناء

هوندا تسجل أضخم خسارة في تاريخها بعد إلغاء مشروع السيارات الكهربائية

ملكة الجولف.. أضخم شركة سيارات ألمانية مهددة بالإفلاس: فولكس فاجن تسرح عمالها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد