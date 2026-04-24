مفاجأة لسكان الشيخ زايد .. مول برميلان ينعش الحركة التجارية | وكارفور يتصدر المشهد
الأرصاد : تغير مفاجئ في حالة الطقس من الأحد
مصادر إيرانية : لا حوار مع أمريكا حالياً .. ونستعد لأي تصعيد
الحضن شوك .. طرح أولى أغاني شيرين عبد الوهاب الجديدة
أنت عميل لإسرائيل .. رد صادم من نجل شاه إيران بشأن علاقته بالاحتلال
ميناء دمياط يستقبل 17 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة
الرئيس السوري : إغلاق مضيق هرمز خطر كبير على الاستقرار الدولي
رائحة كريهة تكشف عن مقتل سيدة وابنتها بالمنيب.. وأصابع الاتهام تشير للزوج
متحدثة البيت الأبيض تدخل إجازة أمومة .. وتمازح الصحفيين : لديكم رقم الرئيس
ريال مدريد يتقدم على بيتيس بهدف في الدوري الإسباني
قادمة من غزة .. بيان عاجل لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد العثور على طائرة ورقية
لو خسر شكرًا.. مهيب عبدالهادي: فرصة بيراميدز في المنافسة بمباراة الأهلي المقبلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه .. وصل كام؟

محمد صبيح

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 24 أبريل 2026 بعدما شهد ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات الأسبوعية أمس بالبنوك ، حيث سجل الدولار مستويات جديدة في عدد من البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري، مع ختام تعاملات الخميس، 51.94 جنيه للشراء و52.00 جنيه للبيع، بزيادة طفيفة مقارنة بالتعاملات السابقة.
 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ويعد السعر المعلن من البنك المركزي مؤشرًا رئيسيًا على حركة سعر الدولار اليوم داخل البنوك، خاصة مع التغيرات التي تشهدها سوق العملات خلال الفترة الأخيرة.
 

سعر الدولار اليوم في البنوك 

ارتفع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 52.57 جنيه للشراء و52.67 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي سجله في بنك مصر وبنك القاهرة.

وجاءت الأسعار في البنوك الحكومية على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري: 52.57 جنيه للشراء، 52.67 جنيه للبيع

بنك مصر: 52.57 جنيه للشراء، 52.67 جنيه للبيع

بنك القاهرة: 52.57 جنيه للشراء، 52.67 جنيه للبيع

ويظهر من هذه الأرقام حالة الاستقرار النسبي في سعر الدولار اليوم داخل البنوك الحكومية مع وجود ارتفاع محدود مقارنة بالأيام الماضية.

سعر الدولار اليوم في البنوك الخاصة

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB نحو 52.57 جنيه للشراء و52.67 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في عدد من البنوك الخاصة الأخرى.

كما جاءت الأسعار في بعض البنوك الخاصة كالتالي:

  • البنك التجاري الدولي CIB: 52.57 جنيه للشراء، 52.67 جنيه للبيع
  • بنك الإسكندرية: 52.58 جنيه للشراء، 52.68 جنيه للبيع
  • بنك نكست: 52.57 جنيه للشراء، 52.67 جنيه للبيع
  • البنك المصري الخليجي: 52.57 جنيه للشراء، 52.67 جنيه للبيع
  • ميد بنك: 52.57 جنيه للشراء، 52.67 جنيه للبيع
  • المصرف المتحد: 52.57 جنيه للشراء، 52.67 جنيه للبيع
  • البنك العقاري المصري العربي: 52.57 جنيه للشراء، 52.67 جنيه للبيع
  • البنك العربي الأفريقي الدولي: 52.57 جنيه للشراء، 52.67 جنيه للبيع

وتعكس هذه المستويات حالة من التوازن النسبي في سعر الدولار اليوم بين البنوك المختلفة.
 

أعلى سعر للدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم أعلى مستوى له في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك قناة السويس، حيث بلغ:

  • مصرف أبوظبي الإسلامي: 52.61 جنيه للشراء، 52.71 جنيه للبيع
  • بنك قناة السويس: 52.61 جنيه للشراء، 52.71 جنيه للبيع
  • كما سجل بنك الكويت الوطني نحو 52.60 جنيه للشراء و52.70 جنيه للبيع.

ويعكس هذا التفاوت المحدود في سعر الدولار اليوم اختلاف سياسات التسعير بين البنوك وفقًا لحجم الطلب والمعروض.

ارتفاع الاحتياطي النقدي في مصر

في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية إلى 52.831 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 52.746 مليار دولار بنهاية فبراير، بزيادة بلغت 85 مليون دولار.

ويعد هذا الارتفاع مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن قدرة الدولة على دعم استقرار سعر الدولار اليوم وتوفير السيولة الدولارية اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية.

كما يمثل هذا الرقم أعلى مستوى يصل إليه احتياطي النقد الأجنبي في تاريخ مصر، وهو ما يعزز من ثقة الأسواق في استقرار الوضع النقدي خلال المرحلة المقبلة.
 

تحويلات المصريين بالخارج تدعم الاحتياطي

أعلن البنك المركزي المصري كذلك عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2025/2026، لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 20 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وعلى أساس شهري، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال يناير 2026 بنسبة 21% لتصل إلى 3.5 مليار دولار، مقابل 2.9 مليار دولار خلال يناير 2025.

وتساهم هذه التدفقات الدولارية في دعم الاحتياطي النقدي، كما تؤثر بشكل إيجابي على استقرار سعر الدولار اليوم داخل السوق المصرفية المصرية.

توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة

سعر الدولار قد يشهد تحركات طفيفة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تدفقات النقد الأجنبي وتحسن الاحتياطي النقدي وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج.

كما أن استقرار سعر الدولار اليوم يعتمد بشكل كبير على تطورات السوق العالمية وحركة التجارة الخارجية وحجم الطلب على العملة الأمريكية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي

رسميًا بعد تعديل الساعة.. مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي 2026

إجازة عيد تحرير سيناء

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد قرار الحكومة الجديد

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع سريعًا.. وعيار 21 يخسر نحو 700 جنيه من أعلى قيمة

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي في مصر

حمد فتحي مع شيكابالا

الرياضة ضارة بالصحة.. تحذير طبي خطير لعملاق السلة المصري حمد فتحي: اعتزل فورا

منع دخول طالبات الأزهر بالهاي لايتر

بعد منع دخول الهاي لايتر.. جامعة الأزهر توضح ضوابط تفتيش الطالبات

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

الخبز المجمد

هل يتحول الخبز المجمد إلى خطر؟ حسم الجدل حول تخزين الخبز في الفريزر وعلاقته بالسرطان

ترشيحاتنا

المريخ

دراسة جديدة تثير الجدل حول الكوكب الأحمر.. هل توجد مياه ومحيطات على المريخ؟

عمر مرموش

عمر مرموش يقترب من الانضمام إلى عملاق إنجليزي جديد.. هل تتم الصفقة؟

قاع المحيط

اكتشاف صادم في قاع المحيط.. رصد غير متوقع عبر مركبة آلية| إيه الحكاية؟

بالصور

مرض الكبد الدهني يهدد الملايين حول العالم .. 1.8 مليار شخص معرضون للإصابة بحلول 2050

مرض الكبد الدهني
مرض الكبد الدهني
مرض الكبد الدهني

كيفية تنظيف فروة الرأس بالطرق الصحيحة للحصول على شعر صحي ولامع

طرق للعناية بفروة الشعر
طرق للعناية بفروة الشعر
طرق للعناية بفروة الشعر

طريقة عمل روستو الدجاج بالزبدة بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة عمل روستو الدجاج بالزبدة
طريقة عمل روستو الدجاج بالزبدة
طريقة عمل روستو الدجاج بالزبدة

عدم تحسن الرؤية بعد عملية المياه البيضاء .. إليك الأسباب والعلاج

زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء
زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء
زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء

فيديو

أميرة العايدي

اتظلمت أنا وولادي .. أميرة العايدي تكشف أسرار زواجها من وائل نور والصراع بعد رحيله

أزمة مطرب مهرجانات مشهور

استغاثة مؤثرة.. أزمة جديدة تطارد مطرب مهرجانات بعد اتهامات طليقته

القرد لولو الهارب

قرد هارب يشعل السوشيال ميديا ويثير الذعر في المنوفية| فيديوجراف

علي غزلان

قدّر الله وما شاء فعل.. منشور غامض يفتح باب التكهنات حول حياة علي غزلان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد