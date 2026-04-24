أسماء زيدان تحصد لقب منشد مصر 2026 .. وعميدة تربية الأزهر : نموذج مشرف

حصلت الطالبة أسماء محمد حسين زيدان، المقيدة بالفرقة الثانية شعبة اللغة الإنجليزية بكلية التربية بنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، على لقب "منشد مصر" لعام 2026 في فئة الكبار، بعد منافسة قوية ضمن واحدة من أبرز مسابقات الإنشاد على مستوى الجمهورية.

وتمكنت الطالبة أسماء من التفوق على نحو 1500 متسابق في المرحلة الأولى من مختلف محافظات الجمهورية، قبل أن يتم تصعيدها ضمن أفضل 300 متسابق إلى المرحلة النهائية، لتنجح في اجتيازها جميعًا وتحقيق اللقب.

شهد حفل إعلان النتائج، والذي أُقيم يوم السبت 19 أبريل 2026، حضور نخبة من علماء وزارة الأوقاف، ومبتهلي الإذاعة والتلفزيون، وكبار منشدي مصر، إلى جانب عدد من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي، وقدمت الطالبة خلال الحفل فقرة إنشادية نالت إعجاب الحضور، وحظيت بإشادة واسعة من كبار المنشدين والمبتهلين.

وفي هذا السياق، أعربت الدكتورة منال الخولي، عميدة الكلية، والدكتورة خضرة سالم، وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وأسرة الكلية، عن خالص تهنئتهم للطالبة، مشيدين بما حققته من إنجاز يعكس تميز طالبات الكلية، ومتمنين لها دوام التوفيق والنجاح.

مسيرة حافلة بالإنجازات

ويأتي هذا التتويج امتدادًا لمسيرة حافلة بالإنجازات، حيث شاركت الطالبة أسماء منذ المرحلة الابتدائية في تمثيل مسرحيات هادفة من إعداد مجلة نور، قُدمت على مسارح كبرى مثل مسرح السلام، كما قدمت عددًا من الأغاني الموجهة للأطفال، من بينها: "عصفوري النونو"، "زينب وماريا"، "اتحضر للأخضر"، و"نور وكتابه"، كما تعاونت مع مجمع البحوث الإسلامية في تقديم أغنية "مين زي مصر" في عام 2025.

كما حققت العديد من المراكز المتقدمة في مسابقات الإنشاد، حيث حصلت على المركز الأول في مسابقة الإنشاد على مستوى قطاع المعاهد الأزهرية خلال الصف الأول الثانوي عام 2022، والمركز العاشر في مسابقة "معًا" عام 2023، فضلًا عن حصولها على المركز الأول في مسابقة "الإنشاد الفردي".

وشاركت كذلك في فريق الإنشاد بعدد من المسابقات الدينية، وأحيت حفلات تكريم الأوائل لمدة أربع سنوات متتالية، إلى جانب مشاركتها في مسابقة "تحدي القراءة"، فضلًا عن إحيائها حفل معرض الكتاب عام 2022، ومشاركتها في حفل "ثقافة بلادي" بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية.

يُذكر أن الطالبة أسماء قد حلت ضيفة شرف في إحدى حلقات برنامج الإعلامية منى الشاذلي عام 2019، وحصلت إثر ذلك على تكريم من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمقر المشيخة بالقاهرة.

كما أن كلية التربية بنات القاهرة سبق وأن احتفت بإنجازات الطالبة أسماء زيدان، باعتبارها نموذجًا مشرفًا للطالبات المتميزات.