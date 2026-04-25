موعد استئناف تأشيرات العمرة لموسم 1448 هـ

عبد العزيز جمال

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية عن موعد استئناف إصدار تأشيرات العمرة لموسم 1448 هـ، وذلك بعد انتهاء موسم الحج لعام 1447 هـ، في خطوة ينتظرها ملايين المسلمين الراغبين في أداء العمرة خلال الأشهر المقبلة.

وبحسب المؤشرات المعلنة، فإن موسم العمرة الجديد سيبدأ في 10 يونيو 2026، على أن يبدأ استقبال أوائل المعتمرين القادمين من خارج المملكة اعتبارًا من 11 يونيو 2026، بعد انتهاء أعمال الحج وتهيئة المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن من جديد.
 


 

انتهاء الحج يحدد موعد عودة تأشيرات العمرة

يرتبط استئناف إصدار تأشيرات العمرة سنويًا بانتهاء موسم الحج، حيث تتوقف التأشيرات مؤقتًا قبل الحج من أجل تنظيم حركة الحجاج وضمان انسيابية الخدمات داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ومن المتوقع أن يُقام موسم الحج لعام 1447 هـ خلال الفترة من 25 مايو حتى 30 مايو 2026، الموافق 8 إلى 13 ذو الحجة 1447 هـ، وذلك وفق الحسابات الفلكية المبدئية، على أن يتم التأكيد النهائي بناءً على الرؤية الشرعية لهلال شهر ذي الحجة في المملكة العربية السعودية.

وبعد انتهاء المناسك، تبدأ الجهات المختصة في إخلاء المواقع المقدسة وإعادة تجهيزها لموسم العمرة، وهي عملية تستغرق عادة قرابة أسبوعين، ما يجعل منتصف يونيو 2026 موعدًا مرجحًا لعودة إصدار التأشيرات رسميًا.

المتابعة عبر منصة نسك ضرورة قبل الحجز

ورغم تحديد موعد مبدئي لبداية الموسم، إلا أن وزارة الحج والعمرة أكدت أن الإعلان الرسمي عن فتح باب إصدار التأشيرات سيتم عبر منصة “نسك” والقنوات الرسمية للوزارة مع اقتراب الموعد.

ولهذا، يُنصح جميع الراغبين في السفر خلال شهري يونيو أو يوليو بعدم إتمام حجوزات السفر أو الإقامة بشكل نهائي قبل التأكد من صدور الإعلان الرسمي، لتجنب أي تعديلات قد تطرأ على موعد فتح الموسم.

وتعد منصة نسك القناة الرسمية المعتمدة لحجز العمرة، واستخراج التصاريح، وتنظيم باقات السفر والإقامة، سواء للأفراد أو عبر شركات السياحة المعتمدة.
 

طريقة التقديم على تأشيرة العمرة بعد فتح الموسم

بمجرد الإعلان عن استئناف الموسم، يمكن للراغبين في أداء العمرة تقديم طلباتهم إلكترونيًا من خلال منصة نسك أو عبر وكلاء السفر المعتمدين المرتبطين بالنظام الرسمي للوزارة.

وأصبحت “نسك” الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإصدار تصاريح العمرة وإتمام الحجوزات، ضمن خطة المملكة لتوحيد الإجراءات إلكترونيًا وتسهيل الخدمات المقدمة للمعتمرين من مختلف دول العالم.

كما يمكن لحاملي التأشيرة السياحية الإلكترونية السعودية من الجنسيات المؤهلة أداء العمرة أيضًا دون الحاجة إلى استخراج تأشيرة عمرة منفصلة، بشرط أن يكون ذلك خارج موسم الحج، وبعد الإعلان الرسمي عن بدء موسم العمرة الجديد.

المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة العمرة

حددت الجهات المختصة مجموعة من الوثائق الأساسية التي يجب أن تتوفر لدى المتقدمين للحصول على تأشيرة العمرة، وتشمل:

  • جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن ستة أشهر
  • صورة شخصية حديثة
  • إثبات حجز إقامة في مكة المكرمة أو المدينة المنورة
  • تذكرة سفر ذهاب وعودة مؤكدة

كما يشترط أن تكون حجوزات الفنادق داخل مكة والمدينة عبر مزودي خدمات معتمدين على منصة “نسك”، وذلك لضمان تنظيم الرحلات وتوفير الخدمات المناسبة للمعتمرين.

ضوابط جديدة لموسم العمرة 1448 هـ

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن مجموعة من الضوابط الجديدة الخاصة بتأشيرات العمرة لموسم 1448 هـ، من أبرزها تقليص مدة الدخول إلى المملكة بعد صدور التأشيرة.

فوفق التعليمات الجديدة، يجب على المعتمر دخول المملكة خلال 30 يومًا فقط من تاريخ إصدار التأشيرة، بدلًا من 90 يومًا كما كان معمولًا به سابقًا.

أما مدة الإقامة داخل المملكة، فلا تزال 90 يومًا كحد أقصى من تاريخ الدخول، ما يمنح المعتمر فترة كافية لأداء المناسك وزيارة الأماكن المقدسة.

وأكدت الوزارة أن عدم دخول المملكة خلال مهلة الثلاثين يومًا يؤدي إلى إلغاء التأشيرة تلقائيًا، ويلزم صاحب الطلب بإعادة التقديم من جديد عبر منصة “نسك”.
 

تنظيم أكبر لضمان راحة المعتمرين

تعكس هذه الإجراءات الجديدة توجه المملكة نحو رفع كفاءة تنظيم العمرة، وضمان توزيع أعداد المعتمرين بشكل متوازن على مدار الموسم، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتقليل الضغط على المرافق الدينية والسكنية.

كما تساعد هذه التنظيمات في الحد من العشوائية وضمان التزام المعتمرين بالجداول الزمنية المحددة، بما يحقق تجربة أكثر راحة وانسيابية للزوار.

ومع اقتراب نهاية موسم الحج، تزداد حالة الترقب بين الراغبين في أداء العمرة، خاصة في ظل التسهيلات الرقمية الكبيرة التي وفرتها السعودية عبر منصة “نسك”، والتي جعلت إجراءات الحصول على التصاريح أكثر سرعة ووضوحًا.

