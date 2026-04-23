قمة الزمالك وبيراميدز.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-4-2026
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. آخر تحديث
برلماني: الحكومة تتحرك وفق رؤية استباقية لتفادي أي أزمات محتملة
التأمينات الاجتماعية تستعد لموعد صرف معاشات مايو
تسبب نزيف داخلي.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط
إنقاذ 404 مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل طبرق الليبية في عملية بحرية واسعة
صلاة الضحى فضلها ووقتها وعدد ركعاتها.. اعرف كيفية أدائها
بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي في حالة جاهزية كاملة لمواجهة مختلف السيناريوهات
هل سداد الديون قبل الحج واجب؟.. الإفتاء توضح
مصـ رع شخص وإصابة 14 فى انقلاب ميكروباص بطريق قنا – سفاجا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شرط واحد لأداء الحج أو العمرة عن المتوفي.. الإفتاء توضحه

الحج والعمرة
الحج والعمرة
إيمان طلعت

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز أداء الحج أو العمرة عن المتوفى بشرط أن يكون المعتمر قد أداها عن نفسه أولًا.

وأوضحت دار الإفتاء، كيفية العمرة، بأن يغتسل المعتمر ويتطهر ثم يرتدي ملابس الإحرام، عقب أداء الصلاة، سواء أكانت صلاة فريضة أو نافلة، ثم يطلق النية بقوْل: «لبيك عمرة عن أبي، أخي.

وأضافت أنه يستحب الإكثار من التلبية من الإحرام وحتى ابتداء الطواف، بلفظ التلبية الوارد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-:«لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك»، ثم بعد ذلك يطوف حول الكعبة 7 أشواط بدءًا من الحجر الأسود ثم صلاة ركعتيْ سنة الطواف بمقام إبراهيم؛ ثم بعد ذلك السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، من الصفا للمروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط، وعند الوقوف بالصفا والمروة يقرأ: «إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ»، ثم بعد ذلك التحلل من الإحرام بالحلق أو التقصير.


هل يجوز عمل العمرة لأكثر من شخص في المرة الواحدة
من يريد ان يؤدى العمرة عن غيره فله أولًا أن يؤديها عن نفسه أولًا ثم بعد ذلك يؤديها عمن يشاء من الأحياء والأموات نفلًا ولا ينقص ذلك من أجرك شيئًا.

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز لك أن تعتمر عن نفسك أولًا وتهدي ثوابها لمن تشاء من أقاربك مهما كان عددهم، فيصل لكل واحد منهم أجر عمرة كاملة ويبقى لك أجرك.

وأضاف عبدالسميع، أنه لا يجوز أن تنوي العمرة عن أكثر من واحد، فإهداء الثواب شيء، وأن تكون العمرة عن أكثر من واحد شيء آخر.

هل يجوز عمل عمرة لأكثر من شخص متوفى؟
قال العلماء أنه لا يجوز عمل عمرة لأكثر من شخص متوفى بنفس النية وفى نفس الوقت، حيث أن العمرة من العبادات المفردة التي لا تكون إلا عن من أداها بنفسه أو عن الشخص الذى أديت عنه سواء كان حي أو متوفى.
والدليل على ذلك أن رسول – صلى الله عليه وسلم – لم يفعل ذلك ولم يرد ذلك ايضًا عن أي أحد من صحابته رضوان الله عليهم.

فيما أكد العلماء على وجود اختلاف بين أن ينوي العمرة وبين إهداء ثواب العمرة، فنية العمرة لا تجوز لأكثر من شخص، أما أهداء الثواب فقد أجاز العلماء للشخص بعد أن يقوم بالاعتمار عن نفسه أن يهدى ثواب ذلك لمن يشاء، فيصل لكل واحد منهم الثواب ويبقى للمعتمر الأجر.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

الموز عند 41 جنيهًا والتفاح يقترب من 60 جنيهًا.. وتراجع في سعر الطماطم وعدد من الخضروات

خطوات اضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين

مواعيد المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

11 أم 12 ليلاً؟.. مواعيد غلق المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

كشف اثري

صدفة تقود إلى كنز مدفون| كشف اثري ضخم يظهر أثناء حفر ملعب في الشرقية.. والأهالي يروون التفاصيل الكاملة

الهلال السعودي

الهلال يواجه الخلود في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم

تراجع كبير في أسعار المكرونة.. وزيادة في أسعار الزيوت والشاي.. أسعار السلع الأساسية اليوم بين التراجع والزيادة

حفل زفاف

فلوس زي الرز.. نُقطة مليون جنيه لعريس في الغربية تثير الجدل

البنك المركزي

تعليمات جديدة للبنوك للالتزام بتعليمات الرقابة المالية في عمليات تمويل شراء الأوراق المالية بالهامش.. مستندات

الفضة

تراجع أسعار الفضة في مصر خلال 3 أيام.. وعيار 999 يفقد 2.37% وسط ضغوط عالمية

عمر رضوان رئيس البورصة المصرية

في أول اجتماعاته.. رئيس البورصة المصرية يترأس لجنة قيد 6 شركات إضافية ضمن برنامج الطروحات الحكومية

بالصور

بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى رفقته فى إسبانيا

بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى رفقة فى إسبانيا
بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى رفقة فى إسبانيا
بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى رفقة فى إسبانيا

ببطن مكشوف..أسماء ابو اليزيد رفقة زوجها فى شوراع أمريكا

ببطن مكشوف..أسماء ابو اليزيد رفقة زوجها فى شوراع امريكا
ببطن مكشوف..أسماء ابو اليزيد رفقة زوجها فى شوراع امريكا
ببطن مكشوف..أسماء ابو اليزيد رفقة زوجها فى شوراع امريكا

الكنتالوب.. فوائد وأضرار لجسمك لا تعلمها عنه

الكنتالوب.. فوائد و اضرار لجسمك لا تعلمها عنه
الكنتالوب.. فوائد و اضرار لجسمك لا تعلمها عنه
الكنتالوب.. فوائد و اضرار لجسمك لا تعلمها عنه

طريقة عمل أصابع الكنافة المقرمشة في البيت بسهولة

طريقة عمل أصابع الكنافة المقرمشة في البيت بسهولة
طريقة عمل أصابع الكنافة المقرمشة في البيت بسهولة
طريقة عمل أصابع الكنافة المقرمشة في البيت بسهولة

فيديو

منة شلبي

منهم ياسمين عبد العزيز ويسرا.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة والد منة شلبي

صورة من الفيديو

تجار مواشي وشنطة فلوس| حكاية نقطة بمليون جنيه في فرح بالغربية.. المعازيم يكشفون القصة

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد