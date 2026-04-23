شرط واحد لأداء الحج أو العمرة عن المتوفي.. الإفتاء توضحه

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز أداء الحج أو العمرة عن المتوفى بشرط أن يكون المعتمر قد أداها عن نفسه أولًا.

وأوضحت دار الإفتاء، كيفية العمرة، بأن يغتسل المعتمر ويتطهر ثم يرتدي ملابس الإحرام، عقب أداء الصلاة، سواء أكانت صلاة فريضة أو نافلة، ثم يطلق النية بقوْل: «لبيك عمرة عن أبي، أخي.

وأضافت أنه يستحب الإكثار من التلبية من الإحرام وحتى ابتداء الطواف، بلفظ التلبية الوارد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-:«لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك»، ثم بعد ذلك يطوف حول الكعبة 7 أشواط بدءًا من الحجر الأسود ثم صلاة ركعتيْ سنة الطواف بمقام إبراهيم؛ ثم بعد ذلك السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، من الصفا للمروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط، وعند الوقوف بالصفا والمروة يقرأ: «إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ»، ثم بعد ذلك التحلل من الإحرام بالحلق أو التقصير.



هل يجوز عمل العمرة لأكثر من شخص في المرة الواحدة

من يريد ان يؤدى العمرة عن غيره فله أولًا أن يؤديها عن نفسه أولًا ثم بعد ذلك يؤديها عمن يشاء من الأحياء والأموات نفلًا ولا ينقص ذلك من أجرك شيئًا.

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز لك أن تعتمر عن نفسك أولًا وتهدي ثوابها لمن تشاء من أقاربك مهما كان عددهم، فيصل لكل واحد منهم أجر عمرة كاملة ويبقى لك أجرك.

وأضاف عبدالسميع، أنه لا يجوز أن تنوي العمرة عن أكثر من واحد، فإهداء الثواب شيء، وأن تكون العمرة عن أكثر من واحد شيء آخر.

هل يجوز عمل عمرة لأكثر من شخص متوفى؟

قال العلماء أنه لا يجوز عمل عمرة لأكثر من شخص متوفى بنفس النية وفى نفس الوقت، حيث أن العمرة من العبادات المفردة التي لا تكون إلا عن من أداها بنفسه أو عن الشخص الذى أديت عنه سواء كان حي أو متوفى.

والدليل على ذلك أن رسول – صلى الله عليه وسلم – لم يفعل ذلك ولم يرد ذلك ايضًا عن أي أحد من صحابته رضوان الله عليهم.

فيما أكد العلماء على وجود اختلاف بين أن ينوي العمرة وبين إهداء ثواب العمرة، فنية العمرة لا تجوز لأكثر من شخص، أما أهداء الثواب فقد أجاز العلماء للشخص بعد أن يقوم بالاعتمار عن نفسه أن يهدى ثواب ذلك لمن يشاء، فيصل لكل واحد منهم الثواب ويبقى للمعتمر الأجر.