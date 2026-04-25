أحمد ناجي قمحة: انهيار وتفكك إيران كابوس يهدد معادلة الأمن الإقليمي
يسرا اللوزي لـ صدى البلد: تعاطفت مع شخصية داليا في مسلسل كان ياما كان
جمال عبد الناصر: مسرحية إجازة سعيدة تجربة مختلفة للبطولة الجماعية
قطر تبلغ قادة حركة حماس بأن وجودهم في الدوحة لم يعد مرحبا به
ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد مع ريال بيتيس
السعودية تدعو العراق إلى التعامل بمسؤولية مع كل ما يهدد دول الخليج
لبنان.. استشهاد 6 أشخاص وسقوط جريحين من جراء الغارات الإسرائيلية
خالد منتصر يطرح كتابًا يناقش ظاهرة ضياء العوضي ويهاجم الطب البديل
عقب التعادل المخيب في اللحظات الحاسمة …قلق في ريال مدريد بسبب مبابي
سقطت من الطابق الثالث.. إصابة فتاة بكسور متفرقة في الدقهلية
سعر الدولار في مصر أمام الجنيه اليوم السبت 25-4-2026
موعد صلاة الفجر اليوم بالتوقيت الصيفي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أغلى عيار ذهب يسجل 8 آلاف جنيه .. تفاصيل أعيرة المعدن النفيس

محمد يحيي

أظهر سعر أكبر أعيرة الذهب في السوق المصرية؛ ثباتاً من دون تغيير وذلك في أول تعاملات صباحية له اليوم  اليوم السبت 25-4-2026.

وبلغ آخر تحديث سجله أعلي أعيرة الذهب وهو من عيار 24 الأكبر قيمة 8 آلاف جنيه للشراء و 7942 جنيها للبيع.

وأظهرت أسعار المشغولات الذهبية؛ ثباتاً في ساعات مبكرة من صباح اليوم، و من دون تغيير بعد صعود طفيف أمس لم يجاوز 20 جنيهًا في المتوسط.

الذهب بعد التوقيت الصيفي

وسجل سعر الذهب زيادة طفيفة بالتوازي مع إقرار الحكومة العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من ساعات مبكرة من صباح الجمعة، وسط محاولات من المعدن الأصفر لتحقيق مكاسب بعد أسبوعين من التراجع.

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم، 7آلاف جنيه.

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8 آلاف جنيه للشراء و 7942 جنيها للبيع.

ووصل سعر عيار 22 نحور7333 جنيها للشراء و 7281 جنيها للبيع.

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 7 آلاف جنيه للشراء و 6950 جنيها للبيع.

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6 آلاف جنيه للشراء و 5957 جنيها للبيع.

وصل سعر الجنيه الذهب 56 ألف جنيه للشراء و 55.6 ألف جنيه للبيع.

بلغ سعر أوقية الذهب 4730 دولار للشراء و 4729 دولار للبيع.

على المستوى العالمي، سجل سعر الذهب نحو 4702 دولار للأوقية، متراجعًا بنسبة 0.80% وفق بيانات الأسواق الدولية، في إشارة إلى استمرار عمليات جني الأرباح بعد موجات ارتفاع سابقة. ويُعد الذهب أحد الأصول التي تتأثر بشكل مباشر بقوة الدولار وأسعار الفائدة الأمريكية، حيث يؤدي ارتفاع الدولار عادة إلى ضغط سلبي على أسعار المعدن النفيس.

تقرير: إعلان الهدنة المؤقتة ساهم في دفع أسعار الذهب نحو الارتفاع

وتراقب الأسواق عن كثب توجهات البنوك المركزية الكبرى، خاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لما لها من تأثير مباشر على شهية المستثمرين تجاه الذهب، سواء كأداة تحوط أو كأصل استثماري منخفض المخاطر.

