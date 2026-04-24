مفاجأة لسكان الشيخ زايد .. مول برميلان ينعش الحركة التجارية | وكارفور يتصدر المشهد

يشهد فرع كارفور داخل مول برميلان التابع لمجموعة كليوباترا جروب، والذي افتُتح مؤخرًا بمنطقة الشيخ زايد باكتوبر، نشاطًا تجاريًا ملحوظًا مع طرح عروض وخصومات على عدد من المنتجات، ضمن خطة تستهدف جذب الزوار وتعزيز تجربة التسوق داخل المول.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية المجموعة لتوفير تجربة تسوق متكاملة تجمع بين تنوع السلع وجودة الخدمات، بما يلبي احتياجات العملاء المختلفة، ويواكب التوسع في إنشاء وجهات تسوق حديثة بالمنطقة.

تخفيضات وعروض السلع في كارفور

ونستعرض في هذا التقرير تفاصيل تخفيضات كارفور وأبرز المنتجات المشمولة بالعروض، لمساعدة المواطنين على الاستفادة القصوى من الخصومات

.

السلع الغذائية:

الأرز المعبأ: يبدأ سعر الكيلو من 23.99 جنيهًا.

العدس المجروش: يبلغ سعر الكيلو المعبأ نحو 40 جنيهًا بدلًا من 54 جنيهًا، بينما السائب بـ36.5 جنيه.

المكرونة: عبوة 400 جرام تبدأ من 9.99 جنيه حسب النوع.

أسعار السكر المتوفرة حاليًا:

سكر أبيض (المزاج): 27.49 جنيهًا للكيلو.

سكر أبيض (أحلى مذاق / دراهم): يتراوح بين 27.95 و29.95 جنيهًا للكيلو.

سكر أبيض (أكوام): نحو 33.33 جنيهًا للكيلو.

سكر أبيض (ريحانة / الضحى): يتراوح بين 37.45 و40 جنيهًا للكيلو.

الألبان والجبن:

عبوة لبن المراعي (4 علب × 1.5 لتر): 249 جنيهًا بدلًا من 292 جنيهًا.

جبنة مثلثات (8 قطع): 8 جنيهات.

عبوة جبنة 500 جرام: 24 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا.

الزيوت والمكرونة:

خصومات متغيرة على كرتونة الزيت وأنواع المكرونة المختلفة ضمن عروض شهر أبريل.

الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات:

الشاشات: خصومات على ماركات سامسونج، إل جي، وتورنيدو، بأحجام تبدأ من 32 حتى 65 بوصة.

الغسالات: خصومات تصل إلى 16% على موديلات محددة.

أجهزة المطبخ: عروض على الخلاطات، الكبات، والمقالي الهوائية، بخصومات تصل إلى 33% و22% و14%.

المفروشات والمنسوجات:

بشكير قطن قطيفة (مقاس كبير): 299 جنيهًا بدلًا من 599 جنيهًا.

بشكير قطن (خامة متوسطة): يبدأ من 149 جنيهًا بدلًا من 399 جنيهًا.

دفاية بولار أسود: 100 جنيه بدلًا من 499 جنيهًا حسب الوزن والجودة.

المنظفات:

إريال غسيل أوتوماتيك: عبوتان وزن 6 كيلو بسعر 399.99 جنيه بدلًا من 449.45 جنيه.

مول برميلان

ويأتي افتتاح المول في إطار حرص مجموعة كليوباترا على دعم النشاط التجاري والاستثماري بمنطقة الشيخ زايد، والمساهمة في تنشيط الحركة الاقتصادية، إلى جانب توفير مساحات حضارية حديثة تلبي تطلعات السكان، مع الالتزام بتقديم خدمات عالية الجودة ومعايير تصميم وتشغيل متطورة.

ويمثل مول «برميلان» خطوة جديدة ضمن استراتيجية التوسع في المشروعات التجارية والترفيهية بغرب القاهرة، حيث يضم مجموعة متنوعة من المحال التجارية والمطاعم والكافيهات، بما يلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية والشرائح المجتمعية، ويوفر تجربة متكاملة للتسوق والترفيه في مكان واحد.

كما يعد المول نموذجًا متطورًا لمراكز التسوق الحديثة، إذ يجمع بين التسوق والترفيه من خلال قاعات سينما ومساحات مخصصة للأنشطة المختلفة، ما يجعله نقطة جذب للزوار.

ويعمل المول على مدار 24 ساعة يوميًا، ويوفر خدمات متكاملة تلبي احتياجات المواطنين والزوار، إلى جانب جراجات وباركينج أعلى وأسفل المبنى، بما يسهم في تسهيل حركة السيارات وتقليل التكدس بالمنطقة.

ويتمتع «برميلان» بموقع متميز على محور 26 يوليو، مع خطط لإنشاء محطة مونوريل أمامه مباشرة، ما يعزز سهولة الوصول إليه، وسط إقبال ملحوظ على العروض التجارية داخل المول، خاصة في فرع كارفور.