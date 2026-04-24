4 سور لا تطيقها الجن وتفر من جسدك فورا.. اقرأها بظهور 15 علامة

لعل من الأهمية معرفة أربع سور لا تطيقها الجن وتفر من جسدك فهي بلا شك طوق النجاة لأولئك الذين أهلكهم مس الجن ، وسلبوا منهم حيواتهم، وحولوها لجحيم، فالمس من الجن هو ابتلاء ومحنة وعلى من أصابته أن يصبر ويحتسب ويداوم على الوضوء والصلاة والذكر والدعاء بأن يرفع عنه البلاء، ولكن يظل عالم الجن والشياطين من العوالم الخفية، التي تثير حيرة وخوف الكثيرون، وليس هناك أفضل من القرآن الكريم لإغلاق هذه البوابة، والتحصن من الجن والشياطين، الأمر الذي يوجب البحث عن اربع سور لا تطيقها الجن وتفر من جسدك لعل الله يكتب بها الخلاص من هذا الشقاء.

أربع سور لا تطيقها الجن وتفر من جسدك

ورد عن أربع سور لا تطيقها الجن وتفر من جسدك ، لذا على من يشعر بأياً من أعراض المس وشر الجان أو أعراض الحسد أو من يرغب في تحصين نفسه عليه أن يقوم بترديد الآيات والسور التالية:

سورة الإخلاص: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ).

سورة الفلق: (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ).

سورة يونس: وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ، فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ، وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ)، الآيات “79: 82”.

سورة النور: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَـكِنَّ اللَّـهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّـهُ سَمِيعٌ عَلِيم)، ” الآية: 21″.

سورة يس: (وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ)، ”الآية 9″.

سورة الكافرون: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ).

آية الكرسي: (اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ).

سورة الفاتحة: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ* الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ* مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ* إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ* اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ* صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ).

أقوى سورة لطرد الجن من الجسد

ورد أن فضل سورة البقرة على حياة العباد عظيم وهي تعد أفضل ما يمكن للعبد المسلم تحصين نفسه وبيته وأهله من خلال المداومة على قرائتها وخاصة بعضاً من آياتها ذات الأثر في الوقاية من شرور الشيطان وغوايته وقد ورد الدليل على ذلك فيما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقابِرَ، إنَّ الشَّيْطانَ يَنْفِرُ مِنَ البَيْتِ الذي تُقْرَأُ فيه سُورَةُ البَقَرَةِ».

و قيل عن سورة البقرة أنها الكافية الحافظة، إذ أن قراءة آية الكرسي تكفي العبد وتحفظه من شرور كلا من الإنس والجان، وهو ما قال فيه أبو هريرة رضي الله عنه أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال (إذا أوَيْتَ إلى فِراشِكَ فاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ، لَنْ يَزالَ معكَ مِنَ اللَّهِ حافِظٌ، ولا يَقْرَبُكَ شيطانٌ حتَّى تُصْبِحَ).

وقال النبي الكريم عن فضل سورة البقرة (اقرَؤوا سورةَ البقرةِ، فإنَّ أَخْذَها بركةٌ، وتركَها حسرةٌ، ولا يستطيعُها البَطَلَةُ)، ويدل قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن أخذها بركة دلالة على كافة أنواع الأخذ في الدنيا والآخرة، أما البطلة فيقصد بهم السحرة.

وورد في السنة النبوية الشريفة فضل قراءة آخر آيتين من سورة البقرة التي قال فيهما الله تعالى «آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ* لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ»، والدليل على ذلك ما ورد عن الرسول الحبيب في قوله «مَن قَرَأَ بالآيَتَيْنِ مِن آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ في لَيْلَةٍ كَفَتاهُ».

لطرد الجن والشياطين من البيت والجسد

ورد أن القرآن الكريم غني بالألفاظ والمعاني العظيمة والعميقة لكل منها أثره وفضله وقد ورد أن أطول كلمة في القران هي كلمة (فأسقيناكموه) المكونة من إحدى عشر حرفاً وردت في سورة الحجر الآية الثانية والعشرين والتي تمثل معجزة من فيض المعجزات التي تضمنها القرآن الكريم، ولكي يتم التحصين لكل من البيت والجسد من الحسد وشرور الإنس والجان يمكن ترديد الأذكار الآتية:

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأبي بكر حينما سأله عن دعاء يدعوا به في الصباح والمساء: (قل: اللَّهمَّ عالِمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ، رَبَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَهُ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ مِن شرِّ نفسي وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ، قلهُ إذا أصبَحتَ، وإذا أمسَيتَ، وإذا أخَذتَ مَضجعَكَ).

لكي يتم تحصين الأطفال توضع اليد على رأسهم وقول: (بسمِ اللَّهِ أرقيكَ، مِن كلِّ شيءٍ يؤذيكَ، مِن شرِّ كلِّ نفسٍ أو عَينٍ، أو حاسِدٍ اللَّهُ يَشفيكَ، بِسمِ اللَّهِ أَرقيكَ).

أنواع الجن

ورد أنه خلق الله سبحانه وتعالى الجن لكي يعبدوه ويقومون بتنفيذ ما يأمرهم به جل وعلا، والابتعاد عما نهى عنه ومثلهم مثل البشر منهم من هو مؤمن يعبد الله ومن هو كافر يعصيه، فمن أساء الفعل في حياته دخل النار، ومن صلح عمله دخل الجنة.

وقد ورد ذكرهم في القرآن الكريم بالعديد من السور القرآنية حيث قال تعالى «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ)، “سورة الذاريات: الآية 56″، كما قال سبحانه وتعالى (وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا»، “سورة الجن: الآيات 14، 15”.

و قد ذكر علماء الإسلام معلومات عن الجن قالوا بها أنهم مكلفون بالنواهي والأوامر، ومن هو عاصي منهم قد يلحق الأذى بالإنسان بالعديد من النواحي والطرق، ولأن في القرآن الكريم دواء وشفاء من كل مرض حتى إيذاء الجن يوجد الكثير من الآيات والسور والأذكار التي تساعد على الوقاية من أذى الجان والتحصين منه، والجن مخلوقات من نار .

والدليل على ذلك ما ورد في قول الله سبحانه «وَالْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ»، “الحجر: الآية 27″، ولكنهم مختلفون فيما بينهم بأصل الخلقة حيث يتواجدون على أصناف ثلاثة .

ورد في السنة النبوية المشرفة في حديث الرسول صلى الله عليه عله وسلم «الجِنُّ ثلاثةُ أصنافٍ: صِنفٌ لهم أجنحةٌ يطيرون في الهواءِ، وصِنفٌ حَيَّاتٌ وكلابٌ، وصِنفٌ يَحُلُّونَ ويَظْعنون».

وفقاً للحديث الشريف فإن الجن متواجدون على أصناف ثلاثة وهي «جن يشبهون الحيات والكلاب وغيرهم من أنواع الحيوانات، جن لديه أجنحة قادرون على الطيران في الهواء، جن يرتحل ويقيم».

أعراض المس من الجن

تعد من أكثر الحالات انتشارا وتختلف درجتها من شخص لأخر فتعرف على أعراض المس والسحر وأسبابه، والمس هو أذيه الجن للإنسي سواء بالدخول إلى بدنه وتلبسه بشكل دائم، أو ملازمة الجسد من الخارج وإلحاق الضرر به والشخصٌ ممسوسٌ أي أُصيب بمسٍّ من سحرٍ أو جنونٍ ونحوه، ومسّه أي أصابه، فيُقال: مسّه الكِبَر، أو مسّه العذاب، أو مسّه الأذى والجنون، ومن أعراض المس من الجن :

يبدأ الشخص المصاب في الميل إلى العزلة والانطواء، والتوتر وعدم الشعور بالراحة في التجمعات.

النفور والضيق الشديد، والإعراض عن سماع القرآن أو الأذان.

عدم القدرة على قراءة الأذكار والقرآن.

الإغماء أو التشنّج أو الصّرع والسقوط عند قراءة القرآن عليه.

كثرة الأحلام والرؤي والكوابيس الموحشة والمفزعة.

ملاحظة بعض التصرفات الغريبة والمفاجأة على الشخص المصاب.

وفي حالة محاولة العلاج والقراءة على الشخص المصاب قد ينطق الشيطان الذي تلبّس به.

عندما تتوارى شخصيته الإنسانية وتظهر عليه الشخصية الشيطانية تتغير طباعه وأفعاله وأقواله وتصرفاته.

أن يسمع الشخص أحد ينادي اسمه ولا يسمع احد.

التعطيل في أمور الحياه كالزواج والعمل.

سلوكيات غريبة من المصاب كخروج بعض الكلمات لا اراديا.

ومن العلامات الاحساس بحركة داخل الجسم كالحركة بالبطن أو الرجل كأن شيء غريب يتحرك. أو خروج العارض ومحاولته الحوار أو السب و الشتم أو السخريه.،أو التشنج في أطراف الجسد .

ولو كان المس بسبب العشق مثلًا، تجد المصروع غالبًا يرى في منامه إمرأة تقبله أو تعاشره أو تستعرض أمامه وتداعبه أو تهديه وردة أو هدية أخرى وقد يرى نفسه في زواج.

وإن كان المس بسبب الاعتداء فتجد المصروع يرى حيوانات تطارده، أو يرى أنه يسقط من مكان مرتفع.

ولكن تتوقف درجة ظهور أعراض المس على الإنسان في اليقظة على قوة إيمانه وحسن توكله على الله، وعلى سبب التلبس وعلى طبيعة الشيطان ومكانه في الجسد فلو كان الإنسان قوي الإيمان صادق التوكل على الله فإن الشيطان يكون ضعيفًا عاجزًا لا يستطيع أن يتحكم في عقل وقلب هذا المؤمن بسهولة.

علاج المس

تعد من أهم طرق علاج المس الشيطاني إقناع نفسك وبقوة بأنك أقوى من ملايين الشياطين ،وأنهم أضعف من أن يؤثروا فيك أو ينالوا منك إلا بأمر الله، فثقتك بنفسك ثقة قوية بعد ثقتك بالله، عليك طرد هذه الأفكار، وعدم الانشغال بها، حتى وإن رأيت أو لمست شيئاً واضحاًَ.

وكذلك المحافظة على الوضوء باستمرار؛ لأن الوضوء له أثرٌ عظيم في دفع الشياطين، وكذلك قراءة سورة البقرة يومياً أو الاستماع إليها إذا كان الشخص المصاب لا يحسن القراءة.

والحرص والمواظبة على قراءة آيات الرقية يومياً أو الاستماع إليها إذا كان المصاب لا يجيد القراءة، ويفضل سماع شريط وأذان، وهو عبارة عن آية الكرسي مكررة مع الأذان يومياً، ذكر ( لا إله إلا الله وحدة لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ) مائة مرة يومياً،وإن كان مائة مرةً صباحاً ومائة مساءً فذلك أفضل.

كما يجب على الشخص المصاب الإكثار من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والدعاء وسؤال الله الشفاء، والأكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بنية طرد هؤلاء المعتدين.

قراءة الأدعية المأثورة مثل: «أَذْهِبِ البَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا» وقوله تعالى: «قُلنا لا تَخَف إِنَّكَ أَنتَ الأَعلى* وَأَلقِ ما في يَمينِكَ تَلقَف ما صَنَعوا إِنَّما صَنَعوا كَيدُ ساحِرٍ وَلا يُفلِحُ السّاحِرُ حَيثُ أَتى».

وأخيرا ينبغي على المسلم أن يثق بقدرة الله -تعالى- وقوّته التي لا تعادلها قوة، فيُحسن الظن بالله ويتوكّل عليه حق التوكّل، ويعلم أنه لو اجتمع العالم كلّه على إلحاق الضرر والأذى به بشيء لم يقدّره الله تعالى، فلن يستطيعوا ذلك، فالإصابة بعينٍ أو مسٍ أو سحرٍ أو أي أذى لا يكون إلا بقضاء الله -تعالى- وقدره .

وينبغي على الإنسان ألا ينسب كل ما يصيبه من الضيق أو الانتكاس أو المرض إلى الحسد والجن ونحوه، فالخلط بين هذا وذاك أصبح كثيراً خاصة في زماننا، ممّا أدى إلى الإضرار بالناس بسبب توهّمات مرضية كبيرة.

فقد يكون ما أصابه مرضٌ حقاً، ويحتاج لتدخل وعلاج الأطباء، وقد أمرنا الله -سبحانه- بالأخذ بالأسباب دائما، ومن هذه الأسباب الدواء والتداوي، فلم ينزل الله -تعالى- داءً إلا وجعل له الدواء، وهذا لا ينفي أن يحافظ المسلم على أذكاره وعلى الرقية حتى قبل أنواع العلاج، ففيها الخير والنفع على أيّة حال.