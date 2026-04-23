ثقة بمنهجه الرصين .. إقبال كثيف على اختبارات رواق العلوم الشرعية بالجامع الأزهر | صور

في إطار تنفيذ توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لفعاليات العملية التعليمية بالرواق الأزهري، انطلقت جولات تفقدية موسعة لمتابعة سير اختبارات رواق العلوم الشرعية والعربية في مختلف محافظات الجمهورية.

وقام الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، بتفقد لجان اختبارات رواق العلوم الشرعية والعربية بمحافظة قنا، ورواق القرآن الكريم ، وخلال جولته، اطمأن على انتظام سير اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للدارسين، ومطابقة الاختبارات للمعايير العلمية والمنهجية التي يتبناها الجامع الأزهر، مشددا على تذليل كافة العقبات أمام الدارسين لضمان أداء الاختبارات بكل سهولة ويسر.

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، لجان اختبارات العلوم الشرعية والعربية بمحافظة الغربية، مؤكدا خلال لقائه بالدارسين والقائمين على الاختبارات، أن الأزهر الشريف يولي اهتماماً بالغاً بنشر المنهج الوسطي عبر الأروقة الأزهرية، وأن المتابعة الميدانية تهدف لضمان جودة المخرجات التعليمية ووصول رسالة الأزهر العلمية لكل طالب علم في ربوع مصر.

تأتي هذه الجولات ضمن خطة شاملة للمتابعة الميدانية، لكافة فروع الرواق الأزهري بالمحافظات، وذلك لضمان انضباط العملية الامتحانية وقياس مدى تحصيل الدارسـين للعلوم العربية والشرعية، بما يعكس الدور الريادي للجامع الأزهر في نشر العلم الشرعي الصحيح ومحاربة الأفكار المتطرفة.

جدير بالذكر أن اختبارات الرواق الأزهري، تشهد إقبالاً كثيفا من الدارسين بمختلف فئاتهم العمرية، حيث يؤدي قرابة ٢٠ ألف دارس الاختبارات خلال هذا الموسم، مما يؤكد الثقة المجتمعية الواسعة في المنهج الأزهري الرصين.