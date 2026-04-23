طريقة صدور دجاج بصوص الليمون والزبدة

قدم الشيف أحمد شرارة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل صدور دجاج بصوص الليمون والزبدة .

طريقة عمل صدور دجاج بصوص الليمون والزبدة ..

المقادير:

- 4 صدور دجاج

- 2 ملعقة كبيرة زبدة

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

-4 فصوص ثوم مفروم

- 1 كوب مرق دجاج

- 1/2 كوب عصير ليمون طازج

- شرائح ليمون

- 1 ملعقة صغيرة بابريكا

- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

- 1 ملعقة صغيرة ملح

- 1/2 ملعقة صغيرة زعتر ناشف

- بقدونس مفروم للتزيين

الطريقة:

1. تبّل صدور الدجاج بالملح والفلفل والبابريكا والزعتر.

2. في طاسة سخنة، ضيف زيت الزيتون وشوّح الدجاج لحد ما ياخد لون ذهبي من الناحيتين.

3. ارفع الدجاج مؤقتًا، وفي نفس الطاسة ضيف الزبدة والثوم وقلّب لحد ما يطلع ريحته.

4. ضيف مرق الدجاج وعصير الليمون وقلّب جيدا.

5. رجّع الدجاج للطاسة مع شرائح الليمون وسيبه يطبخ على نار هادية 10–15 دقيقة.

6. لما الصوص يتقل والدجاج يستوي، زيّن بالبقدونس وقدّم فورًا.