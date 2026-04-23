مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب يستضيف مسؤولين من لبنان وإسرائيل لبحث تمديد الهدنة ومحادثات السلام

أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستضيف اليوم في البيت الأبيض مسؤولين من لبنان وإسرائيل؛ لبحث محادثات السلام، في إطار جهود دبلوماسية تهدف إلى تهدئة التصعيد بين الجانبين.

وبحسب التقرير، الذي نشرته صحيفة /نيويورك تايمز/ الأمريكية.. كان من المقرر أن تُعقد المحادثات على مستوى السفراء في وزارة الخارجية الأمريكية، قبل أن تُنقل إلى البيت الأبيض لإتاحة مشاركة مباشرة للرئيس ترامب في سير المفاوضات.

وتأتي هذه الجولة بعد اجتماع أولي عُقد الأسبوع الماضي أسفر عن اتفاق هدنة مؤقتة لمدة 10 أيام بين إسرائيل ولبنان، في ظل استمرار القتال بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله المدعوم من إيران، والذي يُعد أحد أبرز حلفائها في المنطقة.

ومن المقرر أن تنتهي الهدنة الحالية يوم الأحد، وسط مخاوف من انهيارها وتصاعد التوترات، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى توسيع إطار التهدئة ليشمل اتفاقا أوسع للسلام في المنطقة المرتبطة بالصراع الإيراني.