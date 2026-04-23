الناس فاكراها مليانة بروتين .. 6 أكلات واخدة أكبر من حقها فى الريجيم

يعد البروتين من المواد الطبيعية الأساسية التى يحتاجها جسم الإنسان ليس خلال مرحلة الطفولة فقط بل طوال الحياة حيث يساعد فى حماية خلايا الجسم من التدهور والتلف ويساعد على تقويتها ونموها وترميم الأنسجة، إنتاج الهرمونات والإنزيمات، وتعزيز المناعة.

ووفقا لموقع verywellhealth نكشف لكم أهم 6 أكلات يتم وصفها فى الريجيم على أنها مصادر صحية للحصول على البروتين.

حليب اللوز

يُعدّ حليب اللوز بديلاً ممتازاً لمن لا يرغبون بتناول حليب البقر أو لمن يعانون من عدم تحمل اللاكتوز ومع ذلك، لا تتوقع الحصول على نفس كمية البروتين عند اختيار حليب اللوز بدلاً من الحليب الحيواني.

“لأنه مصنف على أنه 'حليب'، قد يفترض الناس أنه يحتوي على مستويات بروتين مماثلة لحليب الألبان، ولكن ما لم يتم تدعيمه بالبروتين، فإن هذا ليس هو الحال”

يحتوي كوب واحد من حليب اللوز غير المحلى على 2 جرام من البروتين، بينما يحتوي كوب من الحليب العادي على 8 جرامات من البروتين.

الأفوكادو





الأفوكادو مصدر جيد للألياف والدهون الأحادية غير المشبعة الصحية والبوتاسيوم، لكن هذه الفاكهة الخضراء الكريمية لا تعتبر من الأطعمة الغنية بالبروتين حيث تحتوي نصف حبة أفوكادو، وهي الحصة القياسية، على حوالي 1.5 جرام فقط من البروتين.

الحمص





يلجأ الكثيرون إلى الحمص كمصدر للبروتين النباتي لكن فى الحقيقة الكميات الصغيرة من الحمص، لا تحتوي دائماً على كمية البروتين التي قد يعتقدها البعض حيث تحتوي حصة صغيرة من الحمص، مقدارها ربع كوب، على 70 سعرة حرارية و2 جرام فقط من البروتين.

ألواح الجرانولا



تحتوي بعض ألواح الجرانولا على 1-3 جرامات فقط من البروتين لكل لوح لذا عندما يتعلق الأمر بألواح الوجبات الخفيفة، ابحث عن تلك الغنية بالبروتين والتي تحتوي على حوالي 10-15 جرامًا من البروتين لكل لوح".

زبدة الفول السوداني



تشتهر زبدة الفول السوداني بأنها غنية بالبروتين، لكنها تحتوي على 7 جرامات فقط من البروتين لكل ملعقتين كبيرتين.

لزيادة محتوى البروتين في أي شيء يحتوي على زبدة الفول السوداني، فكر في إضافتها إلى الزبادي اليوناني أو خبز الحبوب الكاملة، والذي يمكن أن يحتوي على 3-5 غرامات لكل شريحة

الجبن





الجبن وجبة خفيفة لذيذة وغنية بالعناصر الغذائية وتحتوي على البروتين ، لكنها لا تُصنّف ضمن الأطعمة الغنية بالبروتين، لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك تجنب الجبن إذا كنت تستمتع بمذاقه.

"بشكل عام، سيساعد تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالبروتين عالي الجودة كل يوم على تلبية احتياجاتك مثل المأكولات البحرية والدواجن واللحوم الخالية من الدهون والفاصوليا والبقوليات والبيض وفول الصويا ومنتجات الألبان قليلة الدسم كلها خيارات جيدة لإضافتها إلى الوجبات والوجبات الخفيفة.