يوروتشيتش يشيد بالزمالك ويهاجم التحكم بعد خسارة بيراميدز

أثار الكرواتي كرونسلاف يوريتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز حالة من الجدل عقب خسارة فريقه أمام الزمالك، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات المرحلة الحاسمة من الدوري المصري الممتاز، منتقدًا بعض القرارات التحكيمية التي صاحبت اللقاء.

وقال يوريتشيتش خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة إنه كان يفضل الحديث عن الجوانب الفنية، إلا أن ما حدث داخل الملعب جعله غير قادر على التركيز على كرة القدم فقط، في إشارة إلى اعتراضه على هدف المباراة، مؤكدًا أنه “كان يجب مراجعته”.

وأضاف المدرب الكرواتي، أن بعض القرارات أثرت على سير اللقاء، مطالبًا بمراجعة اللقطة التي شهدت تسجيل هدف الفوز، ومشيرًا إلى ضرورة النظر إليها بعناية لتحديد مدى صحتها.

وتطرق يوريتشيتش إلى ملف التحكيم في الدوري المصري، متسائلًا عن الفارق بين الحكام المحليين والأجانب، مؤكدًا أن فريقه يخوض منافساته في بطولة محلية، وبالتالي يجب أن تكون العدالة التحكيمية متساوية دون تمييز، لافتًا إلى أن مثل هذه المواقف تكررت مع فريقه في مواجهات سابقة أمام الزمالك، سواء في الدوري أو الكأس أو السوبر.

ورغم انتقاداته، حرص مدرب بيراميدز على توجيه التهنئة لنادي الزمالك، مشيدًا بالمستوى الذي يقدمه الفريق هذا الموسم، كما أثنى على عمل الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأبيض، مؤكدًا أنهم يقدمون أداءً مميزًا يستحق الإشادة.