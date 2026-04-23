الزمالك يعزز الصدارة .. ترتيب مجموعة حسم لقب الدوري الممتاز

نجح نادي الزمالك في اعتلاء صدارة مجموعة حسم لقب الدوري المصري الممتاز، عقب فوزه الثمين على نادي بيراميدز بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 84 عن طريق خوان بيزيرا، الذي منح الفريق الأبيض ثلاث نقاط غالية في توقيت قاتل، قلبت موازين المنافسة وأعادت الزمالك إلى قمة الترتيب بعد مواجهة اتسمت بالندية والتكافؤ بين الفريقين.

الزمالك يتصدر

بهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 49 نقطة في المركز الأول، مستفيدًا من فوزه على بيراميدز الذي تجمد رصيده عند 44 نقطة ليحتل المركز الثاني، في ظل اشتعال المنافسة مع النادي الأهلي صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد.

ترتيب مجموعة حسم الدوري

وشهدت مجموعة التتويج تقاربًا كبيرًا في النقاط بين الفرق الكبرى، حيث يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 43 نقطة، بينما يأتي إنبي خامسًا برصيد 35 نقطة، يليه المصري البورسعيدي بـ34 نقطة، ثم سموحة في المركز السابع برصيد 31 نقطة.

المباراة عكست الصراع الشرس على اللقب هذا الموسم، حيث دخل بيراميدز اللقاء بشعار “لا بديل عن الفوز” للحفاظ على الصدارة، إلا أن الزمالك نجح في استغلال الفرص الحاسمة، وترجم تفوقه في الدقائق الأخيرة إلى هدف منح الفريق الأفضلية الكاملة.

ومن المنتظر أن تشهد الجولات المقبلة مزيدًا من الإثارة، في ظل تقارب النقاط بين الثلاثي المتصدر، ما يجعل كل مباراة بمثابة نهائي مبكر في سباق حسم اللقب.