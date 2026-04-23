الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بهدف بيزيرا.. الزمالك يفوز على بيراميدز في قمة الدوري

إسلام مقلد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة 1-0، على إستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل خوان بيزيرا هدف الزمالك في الدقيقة 84 من عمر اللقاء بعد تمريرة سحرية من شيكو بانزا ليعلن عن تقدم الزمالك بالهدف الأول.

وشهد الشوط الأول سيطرة من جانب فريق الزمالك على مجريات وهدد مرمى أحمد الشناوي حارس بيراميدز باكثر من فرصة عن طريق ناصر منسي وعبد الله السعيد.

وفي الدقيقة 13 من عمر اللقاء أجرى بيراميدز تغييرا اضطراريا بخروج أسامة جلال بداعي الإصابة التي تعرض لها على المستوى العضلي، ودخل بدلا منه محمود مرعي.

وفي الدقيقة 36 ألغى حكم اللقاء محمد الغازي هدف لصالح فريق بيراميدز بداعي التسلل.

ترتيب الزمالك وبيراميدز

وبتلك النتيجة يحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري الممتاز بـ49 نقطة، من 22 مباراة، حيث فاز في 15 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر 3 مواجهات.

وعلى الجانب الآخر، يحتل بيراميدز وصافة الترتيب بـ44 نقطة من 22 مباراة، حيث فاز في 13 مواجهة، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في 4 لقاءات.

تشكيل بيراميدز

أعلن الكرواتي يورتشيتش مدرب فريق بيراميدز، عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، على إستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي، أحمد سامي، أسامة جلال، محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين، أحمد عاطف قطة، ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى زيكو، محمود زلاكة، فيستون ماييلي.

تشكيل الزمالك ضد بيراميدز في الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بيراميدز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي " الونش" – عمر جابر.

خط الوسط : محمد إسماعيل - محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : خوان بيزيرا – ناصر منسي – عدي الدباغ.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد إبراهيم وأحمد ربيع ومحمد السيد وشيكو بانزا وآدم كايد وأحمد شريف وسيف الجزيري.

نادي الزمالك الزمالك فريق بيراميدز بيراميدز بطولة الدوري المصري الممتاز بطولة الدوري المصري الدوري المصري الممتاز

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

بدأ يظهر فى الأسواق .. اكتشف أضرار البطيخ

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا

قلبوا السوشيال ميديا .. حب لميس الحديدي ومحمود سعد يشعل التريند | ما القصة؟

