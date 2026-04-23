بيزيرا يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى بيراميدز بالدوري

نجح خوان بيزيرا في تسجيل الهدف الأول لفريق الزمالك في مرمي بيراميدز، في اللقاء المقام على إستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل بيزيرا الهدف في الدقيقة 84 من عمر اللقاء بعد تمريرة سحرية من شيكو بانزا ليعلن عن تقدم الزمالك بالهدف الأول.

وشهد الشوط الأول سيطرة من جانب فريق الزمالك على مجريات وهدد مرمى أحمد الشناوي حارس بيراميدز باكثر من فرصة عن طريق ناصر منسي وعبد الله السعيد.

وفي الدقيقة 13 من عمر اللقاء أجرى بيراميدز تغيير اضطراري بخروج أسامة جلال بداعي الإصابة التي تعرض لها على المستوى العضلي، ودخل بدلا منه محمود مرعي.

وفي الدقيقة 36 ألغى حكم اللقاء محمد الغازي هدف لصالح فريق بيراميدز بداعي التسلل.

أعلن الكرواتي يورتشيتش مدرب فريق بيراميدز، عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، مساء اليوم الخميس، على إستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي، أحمد سامي، أسامة جلال، محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين، أحمد عاطف قطة، ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى زيكو، محمود زلاكة، فيستون ماييلي.

تشكيل الزمالك ضد بيراميدز في الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بيراميدز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي " الونش" – عمر جابر.

خط الوسط : محمد إسماعيل - محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : خوان بيزيرا – ناصر منسي – عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد إبراهيم وأحمد ربيع ومحمد السيد وشيكو بانزا وآدم كايد وأحمد شريف وسيف الجزيري.

ترتيب الزمالك وبيراميدز

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري الممتاز بـ46 نقطة، من 21 مباراة، حيث فاز في 14 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر 3 مواجهات.

وعلى الجانب الآخر، يدخل بيراميدز مواجهة الزمالك محتلًّا وصافة الترتيب بـ44 نقطة من 21 مباراة، حيث فاز في 13 مواجهة، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في 3 لقاءات.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز من أجل الاستمرار على قمة الدوري المصري، فيما يأمل بيراميدز تحقيق الفوز أيضًا لاقتناص القمة.