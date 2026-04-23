عايز مشاهدات.. القبض على صانع محتوى نشر فيديوهات غير لائقة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى لقيامه بنشر فيديوهات غير لائقة.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن محتوى غير لائق يتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة ، وبحوزته (هاتفان محمولان "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – مبلغ مالى) ، وبمواجهته اعترف بقيامه بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



