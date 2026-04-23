مستشار بالكنيسة الإنجيلية: وثيقة تأمينية لدعم المرأة بعد الطلاق وضمان حقوق الأطفال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بلتاجي وبكري يدعوان لحوار وطني لوضع خطة تنفيذ لـ مبادرة سداد ديون مصر

النائب محمد سمير بلتاجي
النائب محمد سمير بلتاجي
حسن رضوان

دعا النائب محمد سمير بلتاجي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، والنائب مصطفى بكري، إلى فتح حوار مجتمعي وطني واسع، بهدف الوصول إلى أفضل الآليات التنفيذية لمبادرة سداد ديون مصر، تمهيدًا لتحويلها إلى نموذج عملي قابل للتطبيق يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الاستقرار المالي.

وأكد بلتاجي، في بيان له، ترحيبه بتعاون النائب مصطفى بكري بشأن المبادرة بعد مداخلة هاتفية مه في برنامح حقائق وأسرار، مشددًا على أهمية توسيع دائرة النقاش المجتمعي حولها لضمان صياغة آليات عادلة وفعالة تسهم في تخفيف أعباء الدين العام دون فرض ضغوط إضافية على المواطنين.

وأوضح أن المبادرة تقوم على مبدأ المشاركة الطوعية، من خلال إتاحة مسارات آمنة أمام القادرين للمساهمة في دعم الاقتصاد، مؤكدًا أن الهدف ليس تحميل المواطن أعباء جديدة، بل تحفيز روح المسؤولية الوطنية لدى الفئات الأكثر قدرة.

وأشاد النائب محمد سمير بلتاجي بجهود القيادة السياسية، وحكمتها في إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الراهنة، وما تبذله من جهود مستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع مسيرة التنمية رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وكشف عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن المقترح، الذي لا يزال قيد الدراسة، يستهدف سداد جزء كبير من الديون الخارجية خلال فترة زمنية قصيرة، عبر مساهمة نحو 5% من المواطنين القادرين، من خلال تبرع كل فرد بمليون جنيه، لافتًا إلى أنه سيكون أول المشاركين في المبادرة.

وأشار إلى أن الرؤية تتضمن أيضًا آليات موازية للتعامل مع الديون الداخلية، من خلال مساهمة شريحة أوسع من المواطنين، إلى جانب مقترح بإلزام أصحاب الدخول المرتفعة، ممن تتجاوز رواتبهم 75 ألف جنيه شهريًا، بالمساهمة بنسبة تتراوح بين 5% و25% من دخولهم لمدة عام، خاصة من تتجاوز إقراراتهم الضريبية 50 مليون جنيه سنويًا.

وشدد بلتاجي على أن القروض التي حصلت عليها الدولة جاءت في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومشروعات البنية التحتية، في ظل تحديات إقليمية ودولية معقدة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود الجميع وعدم تحميل الدولة وحدها مسؤولية مواجهة أعباء الدين.

ووصف المرحلة الراهنة بأنها تقترب من مفهوم “اقتصاد الحرب”، ما يستدعي تكاتفًا وطنيًا واسعًا، خاصة من الفئات القادرة، للمساهمة في دعم الاقتصاد وتخفيف الضغوط المالية.

واختتم بلتاجي تصريحاته بالتأكيد على أن المبادرة تستهدف تحقيق توازن عادل، بحيث لا يتحمل المواطن البسيط أي أعباء إضافية، معربًا عن أمله في تفاعل رجال الأعمال وأصحاب الدخول المرتفعة مع المبادرة باعتبارها واجبًا وطنيًا في هذه المرحلة الدقيقة.

جدول امتحانات شهر ابريل

بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

سعر الذهب اليوم

فارق يتجاوز 600 جنيه عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

صورة أرشيفية

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي: أسعار الوقود لن تتراجع لمستويات ما قبل الحرب قبل نهاية 2026

إبراهيم عادل

سيرحل للدوري القطري.. أول ضحايا صفقة إبراهيم عادل في الأهلي

بوستر مسرحية ماتصغروناش

أكرم حسني يستعد لعرض «ماتصغروناش» على مسرح تياترو أركان

النجم عمرو يوسف

عمرو يوسف يحتفل بالعرض الخاص لمسلسله الجديد الفرنساوي

عمرو سلامة

عمرو سلامة يثير الجدل بتفسيره لآية «من شر حاسد إذا حسد» ويشعل نقاشًا واسعًا على السوشيال ميديا

بالصور

الناس فاكراها مليانة بروتين .. 6 أكلات واخدة أكبر من حقها فى الريجيم

البروتين
البروتين
البروتين

طريقة صدور دجاج بصوص الليمون والزبدة

طريقة صدور دجاج بصوص الليمون والزبدة
طريقة صدور دجاج بصوص الليمون والزبدة
طريقة صدور دجاج بصوص الليمون والزبدة

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالتها خلال رحلتها بلندن

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالتها خلال رحلتها بلندن
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالتها خلال رحلتها بلندن
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالتها خلال رحلتها بلندن

مجدي الهواري يكشف كواليس ما لم يُحكى عن بني مزار

مجدي الهواري وأحمد نادر جلال
مجدي الهواري وأحمد نادر جلال
مجدي الهواري وأحمد نادر جلال

من أرض المعارك لأرض التنمية.. القوات المسلحة تحتفل بعيد تحرير سيناء باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

