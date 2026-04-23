بلتاجي وبكري يدعوان لحوار وطني لوضع خطة تنفيذ لـ مبادرة سداد ديون مصر

دعا النائب محمد سمير بلتاجي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، والنائب مصطفى بكري، إلى فتح حوار مجتمعي وطني واسع، بهدف الوصول إلى أفضل الآليات التنفيذية لمبادرة سداد ديون مصر، تمهيدًا لتحويلها إلى نموذج عملي قابل للتطبيق يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الاستقرار المالي.

وأكد بلتاجي، في بيان له، ترحيبه بتعاون النائب مصطفى بكري بشأن المبادرة بعد مداخلة هاتفية مه في برنامح حقائق وأسرار، مشددًا على أهمية توسيع دائرة النقاش المجتمعي حولها لضمان صياغة آليات عادلة وفعالة تسهم في تخفيف أعباء الدين العام دون فرض ضغوط إضافية على المواطنين.

وأوضح أن المبادرة تقوم على مبدأ المشاركة الطوعية، من خلال إتاحة مسارات آمنة أمام القادرين للمساهمة في دعم الاقتصاد، مؤكدًا أن الهدف ليس تحميل المواطن أعباء جديدة، بل تحفيز روح المسؤولية الوطنية لدى الفئات الأكثر قدرة.

وأشاد النائب محمد سمير بلتاجي بجهود القيادة السياسية، وحكمتها في إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الراهنة، وما تبذله من جهود مستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع مسيرة التنمية رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وكشف عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن المقترح، الذي لا يزال قيد الدراسة، يستهدف سداد جزء كبير من الديون الخارجية خلال فترة زمنية قصيرة، عبر مساهمة نحو 5% من المواطنين القادرين، من خلال تبرع كل فرد بمليون جنيه، لافتًا إلى أنه سيكون أول المشاركين في المبادرة.

وأشار إلى أن الرؤية تتضمن أيضًا آليات موازية للتعامل مع الديون الداخلية، من خلال مساهمة شريحة أوسع من المواطنين، إلى جانب مقترح بإلزام أصحاب الدخول المرتفعة، ممن تتجاوز رواتبهم 75 ألف جنيه شهريًا، بالمساهمة بنسبة تتراوح بين 5% و25% من دخولهم لمدة عام، خاصة من تتجاوز إقراراتهم الضريبية 50 مليون جنيه سنويًا.

وشدد بلتاجي على أن القروض التي حصلت عليها الدولة جاءت في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومشروعات البنية التحتية، في ظل تحديات إقليمية ودولية معقدة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود الجميع وعدم تحميل الدولة وحدها مسؤولية مواجهة أعباء الدين.

ووصف المرحلة الراهنة بأنها تقترب من مفهوم “اقتصاد الحرب”، ما يستدعي تكاتفًا وطنيًا واسعًا، خاصة من الفئات القادرة، للمساهمة في دعم الاقتصاد وتخفيف الضغوط المالية.

واختتم بلتاجي تصريحاته بالتأكيد على أن المبادرة تستهدف تحقيق توازن عادل، بحيث لا يتحمل المواطن البسيط أي أعباء إضافية، معربًا عن أمله في تفاعل رجال الأعمال وأصحاب الدخول المرتفعة مع المبادرة باعتبارها واجبًا وطنيًا في هذه المرحلة الدقيقة.