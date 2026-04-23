تقديم الساعة 60 دقيقة الليلة.. بدء التوقيت الصيفي 2026 في مصر

تقديم الساعة 60 دقيقة الليلة و موعد بدء التوقيت الصيفي 2026 في مصر .. يشهد الشارع المصري حالة من الترقب مع اقتراب موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي 2026، حيث تفصل ساعات قليلة فقط عن انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي والانتقال رسميا إلى النظام الجديد، الذي يعتمد على تقديم الساعة 60 دقيقة.

ويأتي ذلك في إطار خطة حكومية تهدف إلى تحسين استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة التشغيل في مختلف القطاعات، وهو ما يدفع المواطنين إلى البحث عن كيفية ضبط الساعة على الهواتف وأجهزة الحاسوب واللابتوب لضمان التوافق مع التوقيت الجديد.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

تبدأ الحكومة اعتبارا من اليوم في تمام الساعة 12 منتصف الليل تطبيق التوقيت الصيفي، من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة لتصبح الساعة 1 صباحا. ويستمر العمل بهذا النظام لمدة 6 أشهر كاملة، على أن ينتهي في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر 2026. ويعد هذا التحول جزءًا من نظام دوري يتم تطبيقه سنويا بهدف الاستفادة من تغير طول ساعات النهار.

وكانت الحكومة قد طبقت التوقيت الشتوي يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، حيث تم تأخير الساعة 60 دقيقة بما يتماشى مع قصر ساعات النهار خلال فصل الشتاء. واستمر العمل بالتوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر، قبل العودة مجددا إلى التوقيت الصيفي مع زيادة عدد ساعات الإضاءة الطبيعية.

خطوات ضبط الساعة على التوقيت الصيفي 2026

مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي، يحتاج المستخدمون إلى التأكد من ضبط أجهزتهم بشكل صحيح، خاصة في حال عدم التحديث التلقائي. ويمكن تنفيذ ذلك بسهولة عبر خطوات بسيطة على أجهزة الحاسوب واللابتوب.

يتم فتح إعدادات الساعة على الجهاز، ثم الضغط على خيار تغيير الوقت والتاريخ أو Change time and date. بعد ذلك يتم تقديم الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12 منتصف الليل لتصبح 1 صباحا، وبذلك يتم ضبط الجهاز وفقا للنظام الجديد. ويُنصح بمراجعة إعدادات التحديث التلقائي لتجنب الحاجة إلى التعديل اليدوي مستقبلا.

أهداف تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

تسعى الحكومة من خلال تطبيق التوقيت الصيفي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تتعلق بالاستخدام الأمثل للموارد، وعلى رأسها الطاقة. ويعد رفع كفاءة استهلاك الطاقة من أبرز هذه الأهداف، حيث يتيح النظام الاستفادة من ساعات النهار الأطول وتقليل الاعتماد على الإضاءة الصناعية.

كما يساهم التوقيت الصيفي في تخفيف الضغط على مصادر الطاقة، خاصة خلال فترات الذروة، وهو ما ينعكس إيجابا على استقرار الشبكة الكهربائية. بالإضافة إلى ذلك، يساعد النظام في تحسين كفاءة التشغيل داخل المؤسسات والقطاعات المختلفة، من خلال تنظيم ساعات العمل بما يتناسب مع ضوء النهار.

ويمتد تأثير التوقيت الصيفي أيضا إلى دعم النشاط الاقتصادي، حيث يؤدي إلى زيادة الإنتاجية نتيجة الاستغلال الأفضل للوقت، فضلا عن تعزيز الحركة التجارية في فترات المساء التي تصبح أكثر نشاطا بفضل امتداد ساعات الإضاءة.

تفاعل المواطنين مع تطبيق التوقيت الجديد

تزامنا مع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الصيفي، تزايدت عمليات البحث من قبل المواطنين حول كيفية ضبط الساعة والتأكد من توافق الأجهزة المختلفة مع التوقيت الجديد. ويحرص الكثيرون على متابعة التعليمات الرسمية لتفادي أي أخطاء قد تؤثر على مواعيد العمل أو الدراسة أو التنقل.

كما يلاحظ اهتمام متزايد من المستخدمين بالتأكد من تحديث الهواتف الذكية تلقائيا، حيث تعتمد معظم الأجهزة الحديثة على أنظمة تقوم بضبط التوقيت بشكل تلقائي دون تدخل يدوي، وهو ما يسهل عملية الانتقال بين التوقيتين الصيفي والشتوي.

ويظل التوقيت الصيفي أحد الملفات التي تحظى باهتمام واسع كل عام، نظرا لتأثيره المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، سواء من حيث مواعيد العمل أو الأنشطة المختلفة، إضافة إلى دوره في دعم خطط الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الاستدامة.