أسامة كمال: إقالة وزير البحرية الأمريكي تعكس صراعات داخل إدارة ترامب

قال الإعلامي أسامة كمال، إن إقالة وزير البحرية الأمريكي جون فيلن بشكل مفاجئ تعكس حالة من الارتباك والصراعات داخل الإدارة الأمريكية، خصوصًا بين القيادات السياسية والعسكرية في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وأوضح “كمال”خلال تقديمه برنامج “مساء DMC”، أن ما جرى لا يمكن فصله عن التوترات داخل وزارة الدفاع الأمريكية، لافتًا إلى وجود خلافات بين وزير البحرية المقال ووزير الحرب بيت هيكسوث، بشأن ملفات تتعلق بإدارة قطاع بناء السفن وتوزيع الاختصاصات داخل المؤسسة العسكرية.

وأضاف الإعلامي، أن المتحدث باسم البنتاجون أعلن رسميًا إنهاء مهام الوزير مع توجيه الشكر له على خدمته، في خطوة وصفها بأنها تمت بسرعة لافتة تعكس طبيعة القرارات داخل الإدارة الحالية.

وأشار إلى أن بعض التقارير الإعلامية الأمريكية ربطت القرار بصراعات داخلية على النفوذ الإداري داخل وزارة الدفاع، في ظل توجه لإعادة توزيع الصلاحيات بين عدد من القيادات.

وتابع أسامة كمال أن خلفية الوزير المقال، والذي جاء من قطاع الأعمال وليس من المؤسسة العسكرية، أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية في واشنطن منذ تعيينه، خاصة في ظل الجدل المستمر حول معايير اختيار المسؤولين في المناصب السيادية.

واختتم كمال حديثه بالإشارة إلى أن ما يحدث داخل الإدارة الأمريكية يعكس حالة من إعادة التشكل داخل مؤسساتها الدفاعية، في وقت تتزايد فيه التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه واشنطن.