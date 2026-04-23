مسجد مصر بالعاصمة الإدارية.. ثالث أكبر مسجد عالميًا بسعة 131 ألف مصلٍ وتحفة معمارية فريدة

قال ماهر السيد المشرف العام على المركز الثقافي الإسلامي، إنّ مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة يُعد ثالث أكبر مسجد في العالم من حيث المساحة بعد الحرمين، مشيراً إلى أن المسجد من الداخل يتسع لنحو 12 ألف مصلٍ، بينما تصل سعته الإجمالية، مع الساحات الخارجية، إلى نحو 131 ألف مصلٍ، وهو ما ظهر جليًا خلال صلاة عيد الفطر التي شهدت حضورًا كثيفًا تجاوز 13 ألف مصلٍ داخل المسجد ومحيطه.

وأضاف السيد في لقاء مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ المآذن يصل ارتفاعها إلى 176 متراً من مستوى الأرض، كما أن نظام الصوت الخاص بالأذان والخطبة يغطي نطاقاً واسعاً يتراوح بين 3 إلى 4 كيلومترات، ليصل إلى أطراف الحي الحكومي، بما يعزز من وصول الشعائر إلى نطاق جغرافي واسع.

وأشار إلى أن المسجد يضم 3 مداخل رئيسية في الاتجاهات الغربي والشرقي والشمالي، وتتكون كل منها من أبواب ضخمة يبلغ ارتفاع الضلفة الواحدة فيها 6 أمتار ويصل وزنها إلى طنين، وتعمل وفق نظام هندسي دقيق، كما يتميز التصميم الداخلي بزخارف الأرابيسك والنقوش النحاسية التي تخفي خلفها أنظمة التكييف والصوت.

وأكد ماهر السيد أن جميع أعمال التنفيذ تمت بسواعد مصرية خالصة وعلى مدار 24 ساعة بنظام 3 ورديات، حيث شارك في كل وردية أكثر من 8 آلاف عامل، وتم الانتهاء من المشروع خلال 30 شهراً فقط، مع تزيين المسجد بآيات قرآنية وأسماء الله الحسنى في مختلف أجزائه، سواء داخل القبة أو في صحن المسجد أو على الأعمدة، بما يعكس دقة فنية وهندسية عالية.