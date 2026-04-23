الأوقاف: دار القرآن بمسجد مصر به 30 غرفة في كل منها نقش جزء كامل من القرآن

أكد أسامة فخري رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف، أن مسجد مصر بالعاصمة الجديدة بها دار للقرآن الكريم .



وقال أسامة فخري في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" هناك علاقة عشق بين مصر والقرآن الكريم ".

وأضاف أسامة فخري :" أول تسجيل صوتي للقرآن الكريم خرج من مصر "، مضيفا :" دار القرآن الكريم في مسجد مصر به جناحين بهم 30 غرفة بعدد أجزاء القرآن الكريم ".



وتابع أسامة فخري :" كل غرفة داخل دار القرآن الكريم بمسجد مصر نقش فيها جزء كامل من القرآن الكريم ".

