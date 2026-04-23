أزهري : المكياج أخطر من النقاب لأنه بيخلي فوزي فوزية

أكد الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر، أن النقاب من الدين، شاء من شاء وأبى من أبى، وأنه موجود في الشريعة الإسلامية، موضحًا أن السيدة المنتقبة ليست مُستهدفة أو مُهانة، بل هي امرأة اختارت الستر، ويجب دعمها في ذلك.



وأضاف الداعية الإسلامي، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه "إذا كنا سنمنع النقاب، فمن باب أولى أن نمنع أدوات المكياج"، موضحًا أن المكياج قد يغيّر الملامح بشكل كبير ويجعل فوزي فوزية .



ولفت إلى أنه في الفترة الأخيرة ظهرت سيدة على مواقع التواصل الاجتماعي على أنها فتاة، ثم تبيّن لاحقًا أنها رجل، مشيرًا إلى أن المكياج قد يساهم في تغيير ملامح الشخص من ذكر إلى أنثى.



وأشار إلى أن النقاب ليس اختراعًا إسلاميًا، بل كان موجودًا في أمم سابقة قبل الإسلام، وأننا لا ننكر أن النقابة قد يستخدم في بعض المشكلات، وأنه قد يرتكب به بعض الجرائم لكن الشرطة قادرة على ملاحقتهم والقبض عليهم، وأنه لـ ولي الأمر أن يقيد المباح بمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة.